Дом 2 – последние новости и слухи на сегодня 20 января 2017: Должанский принялся помогать Солдатову; Барзиков до сих пор любит Ирину Пинчук

С того времени прошло уже немало лет, и в данное время Дмитрий с удовольствием принимает на работу тех домочадцев, которые ушли с телешоу «Дом 2». Некоторых из них он даже готов поселить в своей квартире, если у них возникали проблемы с жильем. Последним в его магазине появился Глеб Жемчугов, которого выгнали с проекта. Там Глеб проработал несколько дней, жалуясь Диме на свою судьбу.Дом 2 – последние новости и слухи на сегодня 20 января 2017: на днях в магазин «Лестница в Европу» пришел другой персонаж, который много лет веселил фанатов неадекватным поведением. Это бывший участник «Дома 2» Николай Должанский, и он тоже мечтает о славе репера, но пока ему приходится довольствоваться скромными выступлениями в небольших клубах. Накануне визита в магазин Дмитрия Солдатова он вместе со своей девушкой Катей Богдановой призвал своих поклонников прийти в это прекрасное место, выбрать себе обновки, а также пообщаться с ним.Разрывом отношений и даже уходом с телестройки «Дом 2» завершились отношения Ивана Барзикова и Елизаветы Полыгаловой. Но фанатов это не удивляет, особенно на фоне слухов, что еще в паре с Лизой Иван безуспешно пытался вернуть расположение Ирины Пинчук. Как оказалось, Ирина вполне довольна отношениями с новым мужчиной, и все это время она игнорировала сообщения Ивана.Дом 2 – последние новости и слухи на сегодня 20 января 2017: при том, что сам Иван Барзиков не терял надежды, сообщение о помолвке Пинчук на Гоа было для парня последней каплей. После этого Иван принял решение уйти с телешоу «Дом 2», чтобы лично попытаться убедить бывшую пассию не делать необдуманных поступков. Между тем, за стенами телестройки Барзиков, вероятно, довольно быстро успокоился и понял, что с бывшей возлюбленной отношений уже не восстановить, а возвращение на Поляну будет самым правильным решением.

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