Актер Константин Глушков экстренно госпитализирован

Сегодня, 19.01.17, 51-летний российский киноактер Константин Глушков был экстренно госпитализирован и доставлен в московскую больницу, прямо в отделение реанимации. Причина по которой Константин Глушков оказался в реанимации не сообщается.Известно так же, что врачи уже обследовали Константина и назначили ему курс лечения без хирургического вмешательства. В данный момент Константин Глушков уже проходит курс консервативной терапии.Супруга Константина, Галина Лазарева, в этот сложный момент находится рядом с мужем, в больнице. Напомним, что киноактер Константин Глушков знаком многим по сериалу "Зверобой".

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