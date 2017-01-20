Актер Константин Глушков экстренно госпитализирован

Сегодня, 19.01.17, 51-летний российский киноактер Константин Глушков был экстренно госпитализирован и доставлен в московскую больницу, прямо в отделение реанимации. Причина по которой Константин Глушков оказался в реанимации не сообщается.
Известно так же, что врачи уже обследовали Константина и назначили ему курс лечения без хирургического вмешательства. В данный момент Константин Глушков уже проходит курс консервативной терапии.
Супруга Константина, Галина Лазарева, в этот сложный момент находится рядом с мужем, в больнице. Напомним, что киноактер Константин Глушков знаком многим по сериалу "Зверобой".
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