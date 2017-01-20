Джулия Робертс озвучила персонажа "Смурфиков"

Джулия Робертс озвучила одну из героинь анимационного фильма "Смурфики" от студии Sony Pictures. Новый мультфильм получил название "Смурфики. Затерянная деревня", его премьера состоится в апреле текущего года.
Как сообщила Джулия Робертс, для неё участие в мультфильме было приятным событием, так как смурфики были популярны давно, а теперь она может порадовать своих детей, показав им анимационный фильм, в котором участвовала сама. Для неё важно быть частью чего-то значимого, в мультфильме Робертс озвучила персонаж, получивший имя Смурф Виллоу.
Премьера показа нового творения студии Sony Pictures запланирована на апрель текущего года, на YouTube уже представлен к просмотру официальный трейлер к "Смурфики. Затерянная деревня".
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