Джулия Робертс озвучила персонажа "Смурфиков"

Как сообщила Джулия Робертс, для неё участие в мультфильме было приятным событием, так как смурфики были популярны давно, а теперь она может порадовать своих детей, показав им анимационный фильм, в котором участвовала сама. Для неё важно быть частью чего-то значимого, в мультфильме Робертс озвучила персонаж, получивший имя Смурф Виллоу.Премьера показа нового творения студии Sony Pictures запланирована на апрель текущего года, на YouTube уже представлен к просмотру официальный трейлер к "Смурфики. Затерянная деревня".

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