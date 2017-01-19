Авторизация
 
  • 01:37 – У Рио-де-Жанейро в море упал пассажирский самолет 
  • 01:37 – Volkswagen запустил европейские продажи трех новых версий Golf 2017 
  • 01:36 – UNIPUMP представил погружные насосы ECO и ECO AUTOMAT 
  • 01:12 – Nissan и Toyota продолжат выпуск авто в Великобритании после Brexit 


Алена Апина оправдалась за «голую задницу»

Певица ответила критикам ее нового клипа на композицию «Близость». Видео, которое появилось недавно в Сети, не понравилось многим. Ролик набрал большое количество «дизлайков», а саму Апину обвинили в неуместной откровенности и даже плагиате.

Алена Апина оправдалась за «голую задницу»
Алена Апина
// Фото: кадр из клипа на песню "Близость"

Недавно 52-летняя певица Алена Апина представила новую работу – клип на композицию «Близость». После этого на артистку обрушился шквал критики. Пользователи Интернета полагали, что звезде и матери девушки-подростка не стоило публично обнажаться и демонстрировать свои прелести в сексуальном нижнем белье.

Оголившаяся Алена Апина отбивается от критики в нижнем белье

Позднее Апину обвинили в плагиате: некоторые зрители ролика нашли, что ее песня напоминает композицию британской певицы Jem под названием «Save Me».

Сама знаменитость откровенно призналась журналистам в том, что удивлена произошедшим и не понимает нападок злопыхателей. Апина находит свой клип очень красивым и качественно сделанным. Дочь певицы тоже посмотрела это видео. Девушка не считает его пошлым или чересчур откровенным. Многочисленные негативные отзывы вызывают у Ксении лишь улыбку.

«Режиссер Аслан Ахмедов справился просто блестяще. А то, что у меня там голая задница… Понимаете, во-первых, она не так уж плоха. И потом, я себя считаю все-таки здравомыслящим человеком. Если бы там были какие-то проблемы, я не стала бы ее показывать. А так – это моя реальная задница, какая есть. Половина женщин в нашей стране после 30 лет начинает себя готовить к погосту. А я хочу напомнить о том, что возраста вообще не существует, вернее, он существует только в нашей башке. Вот мега-задача, которая передо мной стояла», – поделилась певица.

Алена Апина оправдалась за «голую задницу»
Новое видео Апиной вызвало противоречивые реакции пользователей соцсетей
// Фото: кадр клипа на песню "Близость"

Что же касается заимствований у зарубежной певицы, то Алена Апина не думает, что они были намеренными. По словам артистки, люди, которые с ней работали, вряд ли знакомы с творчеством британской исполнительницы. Апина тоже никогда не слышала ее песни раньше.

Напомним, что режиссером клипа «Близость» стал известный фотограф и экс-участник «Голоса» Аслан Ахмадов. Сначала Алена Апина пригласила его в свою программу на радио, а затем дала ему послушать новую песню. Ахмадов загорелся идеей снять на нее клип. По словам артистки, все ее запоминающиеся образы придумывал именно Аслан. 

Алена Апина оправдалась за «голую задницу»
Алена Апина на съемках клипа
// Фото: кадр YouTube

Премьера видео состоялась в начале января. Ролик вызвал неоднозначную реакцию в Сети. Спустя какое-то время Апина ответила критикам постом в «Инстаграме». «Я уже утром достала боксерские перчатки и повесила грушу! Ваши «на старости лет сбрендила» отбиваю одной левой! Хотите секрет? Возраста не существует, и я знаю еще много других зацепок... Я не ругаюсь, я с вами делюсь очень важными вещами! Эх!» – констатировала звезда.

Артистка также призналась «Комсомольской правде» в том, что чувствовала себя не в своей тарелке на съемках. По словам Апиной, она не привыкла долго находиться в нижнем белье на глазах у публики. Однако ради нового клипа Алене пришлось преодолеть свои страхи.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/172073-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4980
+0.00%
74.0362
-0.37%
1.1709
-0.29%
0.2100
-0.14%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
«Боевой гопак на пилоне»: Дочка Порошенко танцует стриптиз в клубе – скандал недели поверг в шок
  • 11:28
  • 2 002
  • 0
Алла Пугачева: Последние новости скандала, крах Примадонны
  • 07:55
  • 1 365
  • 0
Королева Елизавета II умерла: причины смерти, кто станет королем Великобритании
  • 13:43
  • 1 350
  • 0
В США видео смерти 12-летней девочки в прямом эфире стало вирусным
  • 22:57
  • 1 168
  • 0
Ученые NASA рассказали, зачем впервые отправили рыб в космос
  • 22:57
  • 1 166
  • 0
В МГУ объявили о создании нового факультета
  • 22:17
  • 1 157
  • 0
59-летняя жительница Казани подрабатывает обнаженной натурщицей
  • 23:28
  • 1 008
  • 0
Harper’s Bazaar составил список самых стильных женщин планеты
  • 23:22
  • 993
  • 0
У Рио-де-Жанейро в море упал пассажирский самолет
  • 01:37
  • 0
  • 0
Volkswagen запустил европейские продажи трех новых версий Golf 2017
  • 01:37
  • 0
  • 0
UNIPUMP представил погружные насосы ECO и ECO AUTOMAT
  • 01:36
  • 0
  • 0
Nissan и Toyota продолжат выпуск авто в Великобритании после Brexit
  • 01:12
  • 0
  • 0
Учёные: большинство видов приматов находятся под угрозой исчезновения
  • 01:12
  • 0
  • 0
В Петербурге на Пулковском шоссе женщина погибла, упав с верхних этажей дома
  • 01:11
  • 0
  • 0
Обновленный кроссовер Nissan Qashqai 2017 показался на тестах без камуфляжа
  • 01:11
  • 0
  • 0
Знаменитости потрясены трагедией в Италии
  • 00:55
  • 0
  • 0
У Рио-де-Жанейро в море упал пассажирский самолет
  • 01:37
  • 0
  • 0
Volkswagen запустил европейские продажи трех новых версий Golf 2017
  • 01:37
  • 0
  • 0
UNIPUMP представил погружные насосы ECO и ECO AUTOMAT
  • 01:36
  • 0
  • 0
Nissan и Toyota продолжат выпуск авто в Великобритании после Brexit
  • 01:12
  • 0
  • 0
Учёные: большинство видов приматов находятся под угрозой исчезновения
  • 01:12
  • 0
  • 0
В Петербурге на Пулковском шоссе женщина погибла, упав с верхних этажей дома
  • 01:11
  • 0
  • 0
Обновленный кроссовер Nissan Qashqai 2017 показался на тестах без камуфляжа
  • 01:11
  • 0
  • 0
Знаменитости потрясены трагедией в Италии
  • 00:55
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров