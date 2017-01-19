Алена Апина оправдалась за «голую задницу»

Певица ответила критикам ее нового клипа на композицию «Близость». Видео, которое появилось недавно в Сети, не понравилось многим. Ролик набрал большое количество «дизлайков», а саму Апину обвинили в неуместной откровенности и даже плагиате.

Недавно 52-летняя певица Алена Апина представила новую работу – клип на композицию «Близость». После этого на артистку обрушился шквал критики. Пользователи Интернета полагали, что звезде и матери девушки-подростка не стоило публично обнажаться и демонстрировать свои прелести в сексуальном нижнем белье.

Оголившаяся Алена Апина отбивается от критики в нижнем белье

Позднее Апину обвинили в плагиате: некоторые зрители ролика нашли, что ее песня напоминает композицию британской певицы Jem под названием «Save Me».

Сама знаменитость откровенно призналась журналистам в том, что удивлена произошедшим и не понимает нападок злопыхателей. Апина находит свой клип очень красивым и качественно сделанным. Дочь певицы тоже посмотрела это видео. Девушка не считает его пошлым или чересчур откровенным. Многочисленные негативные отзывы вызывают у Ксении лишь улыбку.

«Режиссер Аслан Ахмедов справился просто блестяще. А то, что у меня там голая задница… Понимаете, во-первых, она не так уж плоха. И потом, я себя считаю все-таки здравомыслящим человеком. Если бы там были какие-то проблемы, я не стала бы ее показывать. А так – это моя реальная задница, какая есть. Половина женщин в нашей стране после 30 лет начинает себя готовить к погосту. А я хочу напомнить о том, что возраста вообще не существует, вернее, он существует только в нашей башке. Вот мега-задача, которая передо мной стояла», – поделилась певица.

Что же касается заимствований у зарубежной певицы, то Алена Апина не думает, что они были намеренными. По словам артистки, люди, которые с ней работали, вряд ли знакомы с творчеством британской исполнительницы. Апина тоже никогда не слышала ее песни раньше.

Напомним, что режиссером клипа «Близость» стал известный фотограф и экс-участник «Голоса» Аслан Ахмадов. Сначала Алена Апина пригласила его в свою программу на радио, а затем дала ему послушать новую песню. Ахмадов загорелся идеей снять на нее клип. По словам артистки, все ее запоминающиеся образы придумывал именно Аслан.

Премьера видео состоялась в начале января. Ролик вызвал неоднозначную реакцию в Сети. Спустя какое-то время Апина ответила критикам постом в «Инстаграме». «Я уже утром достала боксерские перчатки и повесила грушу! Ваши «на старости лет сбрендила» отбиваю одной левой! Хотите секрет? Возраста не существует, и я знаю еще много других зацепок... Я не ругаюсь, я с вами делюсь очень важными вещами! Эх!» – констатировала звезда.

Артистка также призналась «Комсомольской правде» в том, что чувствовала себя не в своей тарелке на съемках. По словам Апиной, она не привыкла долго находиться в нижнем белье на глазах у публики. Однако ради нового клипа Алене пришлось преодолеть свои страхи.

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