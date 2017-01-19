Фотошпионы показали первые фото 9-месячной дочери Мендес и Гослинга

Звездная пара актеров Ева Мендес и Райан Гослинг счастливы в браке и воспитывают двух дочерей. Актеры стараются уберечь девочек и прикладывают неимоверные усилия, чтобы скрыть их лица от посторонних глаз, но 18 января фотошпионы все-таки сделали снимок 9-месячной Амады, подловив семейство во время прогулки.
42-летняя Мендес подарила своему супругу 36-летнему Гослингу двух дочерей: 9-месячную Амаду и 2-летнюю Эсмеральду. Молодые родители серьезно подходят к воспитанию малышек и их безопасности, поэтому избегают встреч с фанатами и журналистами. Папарацци заприметили семью на прогулке и старались отснять серию снимков Амады, так как она еще ни разу не попадала в Сеть.
Мендес и Гослинг были застигнуты врасплох, садясь в автомобиль но одной из улиц Лос-Анджелеса. Звездная мама держала на руках Амаду, на голове которой фотографы заметили причудливый головной убор. Эсмеральда была на руках отца, но четкий снимок корреспонденты сделать не смогли.
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