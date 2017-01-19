В сети Ольгу Бузову обвинили в плагиате

Российские пользователи сети обвинили Ольгу Бузову в плагиате песни. Поводом для скандала стала новая композиция «Привыкаю», мелодия которой походит на «Потеряла голову» певицы Ханны.
Творчество Ольги Бузовой вновь стало поводом для обсуждения в сети. На этот раз девушку обвинили в плагиате. Вышедший накануне сингл «Привыкаю», по мнению пользователей сети, очень похож на песню «Потеряла голову» популярной певицы Ханны, которая презентовала свою композицию значительно раньше.
Комментаторы не только обвиняют Ольгу Бузову в плагиате, но и критикуют ее творчество в целом. Нашлись и те, кто считает, что новый сингл - это очередной повод привлечь внимание к девушке, которая в последнее время стала объектом интереса СМИ и поклонников российского шоу-бизнеса.
Певица Ханна согласилась прокомментировать вероятность плагиата и озвучила свое видение ситуации:
«Сегодня на меня весь день сыплются вопросы и комментарии на эту тему. Да, безусловно, в манере исполнения, а также в мотиве песни «Привыкаю» Ольги Бузовой и моем сингле «Потеряла голову» можно найти некоторое сходство. Мне, как исполнителю, это кажется немного странным и довольно непонятным, но я не считаю, что Оля поступила так сознательно, и будет делать так впредь».
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