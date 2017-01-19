В Instagram Ксении Бородиной исчезло признание в любви мужу

Телеведущая Ксения Бородина разместила на своей странице в Instagram трогательное стихотворение, в котором выразила любовь к мужу Курбану Омарову. В произведении говорилось о том, что избранник звезды именно тот мужчина, о котором она молилась богу, и он настоящий. Также говорилось о бывшем молодом человеке телеведущей, в сторону которого звучит упрёк.Поклонники не одобрили такой жест Бородиной, в комментариях они вспомнили звезде измены её мужа, и назвали пост сопливой чушью. Ксения Бородина назвала высказывания своих подписчиков идиотскими, и через некоторое время пост исчез из её блога.

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