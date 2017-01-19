Съемки картины с Вуди Харрельсоном пройдут в прямом эфире 19 января

Американский актер и продюсер 55-летний Вуди Харрельсон исполнит главную роль в картине под названием Lost in London Live (Приключения американца в Лондоне). 19 января в Лондоне в прямом эфире начнутся съемки.
Съемочная группа рассказала, что фильм относится к комедийному жанру. Съемочный процесс будет транслироваться сразу на экраны кинотеатров в США. В основу сюжета легли истории – воспоминания о невероятных приключениях, которые произошли с главным героем в столице Англии. В картине будут показаны достопримечательности, расположенные в 14 местах Лондона. На весь съемочный процесс планируется потратить чуть больше часа.
Помимо Вуди Харрельсона зрители смогут увидеть Вилли Нельсона и Оуэн Уилсона, и еще 400 невыдающихся персонажей, которые придут на помощь главным героям. Репетиции уже завершены, и весь актерский состав с нетерпением ждет предстоящих съемок.
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