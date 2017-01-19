Звезда фильма «Невеста» Виктория Агалакова: «Когда я лежала в гробу, меня обворачивали пищевой пленкой»

Актриса поделилась со «СтарХитом» воспоминаниями о непростом периоде. Во время съемок картины Виктории Агалаковой приходилось терпеть холод, падать с лестницы и попадать в другие приключения. Артистка также рассказала о том, когда сама отправится под венец и почему она уже два года не видит отца.

Актриса, исполнившая главную роль в фильме ужасов «Невеста», вышедшем в прокат сегодня, 19 января, рассказала «СтарХиту» о несчастном случае, который произошел с ней во время съемок. Виктория Агалакова откровенно заявила, почему не хочет быть невестой в реальной жизни и призналась, что уже прошло два года с момента, когда она покинула родительский дом. С 20-летней актрисой мы встретились в центре столицы и решили прогуляться по улочкам старой Москвы, а чтобы не замерзнуть в январские морозы, взяли горячий кофе с собой. Проходя мимо Лужковского моста, или как его называют в народе, «моста любви», мы на время остановились.

Ты только посмотри, как много замков тут уже скопилось, от молодоженов…Да, очень… Не верится, что совсем недавно я примерила роль невесты. —Как тебе это? Не захотелось настоящей свадьбы?Ты знаешь, в этом фильме мне не понравилась участь моей героини, а в реальной жизни пока точно не готова примерить белое платье. Думаю, если и выйду замуж, то сделаю это тихо. На моей свадьбе будут только родные и близкие. Хотя еще рано об этом думать. Нам с бойфрендом ( Максимом Белобородовым, - Прим.ред.) и так хорошо, мы ведь уже живем вместе больше двух лет. Сначала мы жили в Питере, потом решили переехать в Москву. Теперь хотим приобрести собственное жилье. Поэтому, можно сказать, что я живу в браке.—Ты так рано ушла из родительского дома… Получается, в 18 лет?К сожалению, мои родители разошлись раньше, чем я стала совершеннолетней.Ты зависишь от них?Скорее нет, чем да. Папа иногда помогает финансово, если очень нужно. А так, он просто присылает мне всяческие подарки на праздники.—Почему ты тогда взяла фамилию мамы?Честно, она нравилась мне больше, чем фамилия папы – Глухих.—Как теперь с ними общаешься?Я постоянно на связи с родителями. С мамой после переезда стала видеться реже - она в Питере, но тем не менее мы каждый день созваниваемся, и хотя бы раз в месяц я приезжаю к ней. С папой ситуация немного труднее, болтаем по телефону часто, а вот видеться удаётся крайне редко. Он переехал в Казахстан, поэтому на протяжении уже шести лет мы встречаемся только за границей, чаще всего в каких-то тёплых странах. Сейчас папочка в Таиланде – отдыхает. Мы с моим молодым человеком поедем с ним встретиться, два года уже не виделись…Скоро твой долгожданный отпуск. Максим часто устраивает тебе романтические свидания или путешествия?Наше самое романтичное свидание было летом, в период белых ночей в Петербурге. Максим приготовил мне такой сюрприз: он отвел меня на крышу, где нас ждал вкусный стол и небольшой оркестр. Наверное, это было самое незабываемое свидание.—Во время съемок в фильме «Невеста» Максим ревновал тебя к партнеру?Да, очень сильно. Приходилось играть различные сцены, даже любовные. Но Максим старается относиться к этому мудро, так как он сам актер и прекрасно все понимает. Я тоже очень ревнивая, но стараюсь помнить, что работа есть работа. Так что ревность у нас в рамках.А как сложились отношения с киношным мужем – Славой Чепурченко?Слава – чудесный человек, и мы нашли с ним общий язык. Думаю, у нас получился хороший творческий тандем. Мы стали добрыми друзьями, теперь я всегда могу на него положиться. Кроме того, в период съемок нам было очень весело вместе.—Я думала, во время съемок фильма ужасов не до шуток…Открою тебе секрет: я вообще раньше не очень любила ужасы, но теперь все по-другому. Каждый съемочный день был приключением, сцены были тяжелыми, но при этом интересными. Трудно чисто физически - например, когда на улице +5, а на тебя льет дождь, дует сильный ветер, и ты при этом в одном платье…Скажи, а были необычные случаи в процессе работы над картиной?Каждый день происходили какие-то невероятные вещи. Я не раз падала с лестницы, например. А во время записи сцен, где я лежала в гробу, на улице лил дождь… На мне при этом было тонкое платье невесты - меня обвернули в пищевую пленку, чтобы не промокла там внутри, а главное, не простудила женские органы, потому что было очень холодно.Долго себя к этому готовила?Пробы были в конце мая, а о том, что меня утвердили, я узнала, в середине июня. С того момента начала читать сценарий, думать над образом своего персонажа. Все лето старалась стать той самой невестой, поэтому вжиться в роль оказалось нетрудно. А первый съемочный день выпал на мой день рождения и, как ни странно, на площадку я вышла в 17:00, как раз в то время, когда появилась на свет.—Расскажи о своей героине.50 % того, что увидят зрители, обо мне самой. Все действия, решения, которые она принимает, я пропустила через себя. Скажу, что поступила бы точно так же. Моя героиня – это я, и если бы она не стала мной, получилась бы фальшиво.—Ты осталось довольна своей работой?Я очень самокритична. Это, наверное, моя ошибка, и мне надо с этим бороться. Например, на премьере я была собой недовольна, хотя мне многие сказали, что это было классно. А я смотрю и вижу много минусов, это меня сильно разочаровывает. Но может, это хорошо, потому что есть куда расти.Что намерена делать дальше?Пока хожу на пробы, но результат узнаю позже, когда вернусь с отдыха. Мои дальнейшие планы зависят от того, позовут куда-то или нет… Я трудоголик, и когда у меня нет съемок, начинаю увядать.—Думала заняться еще чем-нибудь?Нет, я хочу развиваться в актерской профессии. Также надеюсь освоить режиссерское и сценарное мастерство. Еще люблю танцевать, петь, играть на фортепиано, но пока все свое свободное время посвящаю изучению английского языка, он мне скоро будет очень нужен.

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