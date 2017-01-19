Авторизация
 
  • 01:37 – У Рио-де-Жанейро в море упал пассажирский самолет 
  • 01:37 – Volkswagen запустил европейские продажи трех новых версий Golf 2017 
  • 01:36 – UNIPUMP представил погружные насосы ECO и ECO AUTOMAT 
  • 01:12 – Nissan и Toyota продолжат выпуск авто в Великобритании после Brexit 


Звезда фильма «Невеста» Виктория Агалакова: «Когда я лежала в гробу, меня обворачивали пищевой пленкой»

Актриса поделилась со «СтарХитом» воспоминаниями о непростом периоде. Во время съемок картины Виктории Агалаковой приходилось терпеть холод, падать с лестницы и попадать в другие приключения. Артистка также рассказала о том, когда сама отправится под венец и почему она уже два года не видит отца.

Звезда фильма «Невеста» Виктория Агалакова: «Когда я лежала в гробу, меня обворачивали пищевой пленкой»
Виктория Агалакова
// Фото: Пресс-служба

Актриса, исполнившая главную роль в фильме ужасов «Невеста», вышедшем в прокат сегодня, 19 января, рассказала «СтарХиту»  о несчастном случае, который произошел с ней во время съемок. Виктория Агалакова откровенно заявила, почему  не хочет быть невестой  в реальной жизни и призналась,  что уже прошло два года с момента, когда она покинула родительский дом. С 20-летней актрисой мы встретились в центре столицы и решили прогуляться по улочкам старой Москвы, а чтобы не замерзнуть в январские морозы, взяли горячий кофе с собой. Проходя мимо Лужковского моста, или как его называют в народе, «моста любви», мы на время остановились. 


Ты только посмотри, как много замков тут уже скопилось, от молодоженов…
Звезда фильма «Невеста» Виктория Агалакова: «Когда я лежала в гробу, меня обворачивали пищевой пленкой»
Да, очень… Не верится, что совсем недавно я примерила роль невесты. —
Как тебе это? Не захотелось настоящей свадьбы?
Звезда фильма «Невеста» Виктория Агалакова: «Когда я лежала в гробу, меня обворачивали пищевой пленкой»
Ты знаешь, в этом фильме мне не понравилась участь моей героини, а в реальной жизни пока точно не готова примерить белое платье. Думаю, если и выйду замуж, то сделаю это тихо. На моей свадьбе будут только родные и близкие. Хотя еще рано об этом думать. Нам с бойфрендом ( Максимом Белобородовым, - Прим.ред.) и так хорошо, мы ведь уже живем вместе больше двух лет. Сначала мы жили в Питере, потом решили переехать в Москву. Теперь хотим приобрести собственное жилье. Поэтому, можно сказать, что я живу в браке.—
Ты так рано ушла из родительского дома… Получается, в 18 лет?
Звезда фильма «Невеста» Виктория Агалакова: «Когда я лежала в гробу, меня обворачивали пищевой пленкой»
К сожалению, мои родители разошлись раньше, чем я стала совершеннолетней.
Звезда фильма «Невеста» Виктория Агалакова: «Когда я лежала в гробу, меня обворачивали пищевой пленкой»
Актриса вот уже два года живет с молодым человеком
// Фото: Пресс-служба

Ты зависишь от них?
Звезда фильма «Невеста» Виктория Агалакова: «Когда я лежала в гробу, меня обворачивали пищевой пленкой»
Скорее нет, чем да. Папа иногда помогает финансово, если очень нужно. А так, он просто присылает мне всяческие подарки на праздники.—
Почему ты тогда взяла фамилию мамы?
Звезда фильма «Невеста» Виктория Агалакова: «Когда я лежала в гробу, меня обворачивали пищевой пленкой»
Честно, она нравилась мне больше, чем фамилия папы – Глухих.—
Как теперь с ними общаешься?
Звезда фильма «Невеста» Виктория Агалакова: «Когда я лежала в гробу, меня обворачивали пищевой пленкой»
Я постоянно на связи с родителями. С мамой после переезда стала видеться реже - она в Питере, но тем не менее мы каждый день созваниваемся, и хотя бы раз в месяц я приезжаю к ней. С папой ситуация немного труднее, болтаем по телефону часто, а вот видеться удаётся крайне редко. Он переехал в Казахстан, поэтому на протяжении уже шести лет мы встречаемся только за границей, чаще всего в каких-то тёплых странах. Сейчас папочка в Таиланде – отдыхает. Мы с моим молодым человеком поедем с ним встретиться, два года уже не виделись…
Звезда фильма «Невеста» Виктория Агалакова: «Когда я лежала в гробу, меня обворачивали пищевой пленкой»
Родного отца Вика не видела уже два года
// Фото: Пресс-служба

Скоро твой долгожданный отпуск. Максим часто устраивает тебе романтические свидания или путешествия?
Звезда фильма «Невеста» Виктория Агалакова: «Когда я лежала в гробу, меня обворачивали пищевой пленкой»
Наше самое романтичное свидание было летом, в период белых ночей в Петербурге. Максим приготовил мне такой сюрприз: он отвел меня на крышу, где нас ждал вкусный стол и небольшой оркестр. Наверное, это было самое незабываемое свидание.—
Во время съемок в фильме «Невеста» Максим ревновал тебя к партнеру?
Звезда фильма «Невеста» Виктория Агалакова: «Когда я лежала в гробу, меня обворачивали пищевой пленкой»
Да, очень сильно. Приходилось играть различные сцены, даже любовные. Но Максим старается относиться к этому мудро, так как он сам актер и прекрасно все понимает. Я тоже очень ревнивая, но стараюсь помнить, что работа есть работа. Так что ревность у нас в рамках.
А как сложились отношения с киношным мужем – Славой Чепурченко?
Звезда фильма «Невеста» Виктория Агалакова: «Когда я лежала в гробу, меня обворачивали пищевой пленкой»
Слава – чудесный человек, и мы нашли с ним общий язык. Думаю, у нас получился хороший творческий тандем. Мы стали добрыми друзьями, теперь я всегда могу на него положиться. Кроме того, в период съемок нам было очень весело вместе.—
Я думала, во время съемок фильма ужасов не до шуток…
Звезда фильма «Невеста» Виктория Агалакова: «Когда я лежала в гробу, меня обворачивали пищевой пленкой»
Открою тебе секрет: я вообще раньше не очень любила ужасы, но теперь все по-другому. Каждый съемочный день был приключением, сцены были тяжелыми, но при этом интересными. Трудно чисто физически - например, когда на улице +5, а на тебя льет дождь, дует сильный ветер, и ты при этом в одном платье…
Звезда фильма «Невеста» Виктория Агалакова: «Когда я лежала в гробу, меня обворачивали пищевой пленкой»

// Фото: Пресс-служба

Скажи, а были необычные случаи в процессе работы над картиной?
Звезда фильма «Невеста» Виктория Агалакова: «Когда я лежала в гробу, меня обворачивали пищевой пленкой»
Каждый день происходили какие-то невероятные вещи. Я не раз падала с лестницы, например. А во время записи сцен, где я лежала в гробу, на улице лил дождь… На мне при этом было тонкое платье невесты - меня обвернули в пищевую пленку, чтобы не промокла там внутри, а главное, не простудила женские органы, потому что было очень холодно.
Звезда фильма «Невеста» Виктория Агалакова: «Когда я лежала в гробу, меня обворачивали пищевой пленкой»

// Фото: Пресс-служба

Долго себя к этому готовила?
Звезда фильма «Невеста» Виктория Агалакова: «Когда я лежала в гробу, меня обворачивали пищевой пленкой»
Пробы были в конце мая, а о том, что меня утвердили, я узнала, в середине июня. С того момента начала читать сценарий, думать над образом своего персонажа. Все лето старалась стать той самой невестой, поэтому вжиться в роль оказалось нетрудно. А первый съемочный день выпал на мой день рождения и, как ни странно, на площадку я вышла в 17:00, как раз в то время, когда появилась на свет.—
Расскажи о своей героине.
Звезда фильма «Невеста» Виктория Агалакова: «Когда я лежала в гробу, меня обворачивали пищевой пленкой»
50 % того, что увидят зрители, обо мне самой. Все действия, решения, которые она принимает, я пропустила через себя. Скажу, что поступила бы точно так же. Моя героиня – это я, и если бы она не стала мной, получилась бы фальшиво.—
Ты осталось довольна своей работой?
Звезда фильма «Невеста» Виктория Агалакова: «Когда я лежала в гробу, меня обворачивали пищевой пленкой»
Я очень самокритична. Это, наверное, моя ошибка, и мне надо с этим бороться. Например, на премьере я была собой недовольна, хотя мне многие сказали, что это было классно. А я смотрю и вижу много минусов, это меня сильно разочаровывает. Но может, это хорошо, потому что есть куда расти.
Звезда фильма «Невеста» Виктория Агалакова: «Когда я лежала в гробу, меня обворачивали пищевой пленкой»
Агалакова призналась, что не может смотреть на свои работы
// Фото: Пресс-служба

Что намерена делать дальше?
Звезда фильма «Невеста» Виктория Агалакова: «Когда я лежала в гробу, меня обворачивали пищевой пленкой»
Пока хожу на пробы, но результат узнаю позже, когда вернусь с отдыха. Мои дальнейшие планы зависят от того, позовут куда-то или нет… Я трудоголик, и когда у меня нет съемок, начинаю увядать.—
Думала заняться еще чем-нибудь?
Звезда фильма «Невеста» Виктория Агалакова: «Когда я лежала в гробу, меня обворачивали пищевой пленкой»
Нет, я хочу развиваться в актерской профессии. Также надеюсь освоить режиссерское и сценарное мастерство. Еще люблю танцевать, петь, играть на фортепиано, но пока все свое свободное время посвящаю изучению английского языка, он мне скоро будет очень нужен.
Звезда фильма «Невеста» Виктория Агалакова: «Когда я лежала в гробу, меня обворачивали пищевой пленкой»
Фильм "Невеста" вышел в прокат 19 января
// Фото: Пресс-служба


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/172040-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4980
+0.00%
74.0362
-0.37%
1.1709
-0.29%
0.2100
-0.14%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
«Боевой гопак на пилоне»: Дочка Порошенко танцует стриптиз в клубе – скандал недели поверг в шок
  • 11:28
  • 2 002
  • 0
Алла Пугачева: Последние новости скандала, крах Примадонны
  • 07:55
  • 1 365
  • 0
Королева Елизавета II умерла: причины смерти, кто станет королем Великобритании
  • 13:43
  • 1 350
  • 0
В США видео смерти 12-летней девочки в прямом эфире стало вирусным
  • 22:57
  • 1 168
  • 0
Ученые NASA рассказали, зачем впервые отправили рыб в космос
  • 22:57
  • 1 166
  • 0
В МГУ объявили о создании нового факультета
  • 22:17
  • 1 157
  • 0
59-летняя жительница Казани подрабатывает обнаженной натурщицей
  • 23:28
  • 1 008
  • 0
Harper’s Bazaar составил список самых стильных женщин планеты
  • 23:22
  • 993
  • 0
У Рио-де-Жанейро в море упал пассажирский самолет
  • 01:37
  • 0
  • 0
Volkswagen запустил европейские продажи трех новых версий Golf 2017
  • 01:37
  • 0
  • 0
UNIPUMP представил погружные насосы ECO и ECO AUTOMAT
  • 01:36
  • 0
  • 0
Nissan и Toyota продолжат выпуск авто в Великобритании после Brexit
  • 01:12
  • 0
  • 0
Учёные: большинство видов приматов находятся под угрозой исчезновения
  • 01:12
  • 0
  • 0
В Петербурге на Пулковском шоссе женщина погибла, упав с верхних этажей дома
  • 01:11
  • 0
  • 0
Обновленный кроссовер Nissan Qashqai 2017 показался на тестах без камуфляжа
  • 01:11
  • 0
  • 0
Знаменитости потрясены трагедией в Италии
  • 00:55
  • 0
  • 0
У Рио-де-Жанейро в море упал пассажирский самолет
  • 01:37
  • 0
  • 0
Volkswagen запустил европейские продажи трех новых версий Golf 2017
  • 01:37
  • 0
  • 0
UNIPUMP представил погружные насосы ECO и ECO AUTOMAT
  • 01:36
  • 0
  • 0
Nissan и Toyota продолжат выпуск авто в Великобритании после Brexit
  • 01:12
  • 0
  • 0
Учёные: большинство видов приматов находятся под угрозой исчезновения
  • 01:12
  • 0
  • 0
В Петербурге на Пулковском шоссе женщина погибла, упав с верхних этажей дома
  • 01:11
  • 0
  • 0
Обновленный кроссовер Nissan Qashqai 2017 показался на тестах без камуфляжа
  • 01:11
  • 0
  • 0
Знаменитости потрясены трагедией в Италии
  • 00:55
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров