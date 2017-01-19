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Дети Мурата Насырова пытаются его вспомнить

Со дня внезапного ухода из жизни известного певца прошло десять лет. Новость о смерти Насырова стала для его окружения настоящим ударом. Родные, близкие и коллеги звезды музыки каждый год собираются в его доме, чтобы вспомнить артиста.

Дети Мурата Насырова пытаются его вспомнить
Мурат Насыров
// Фото: PhotoXPress.ru

В этом году исполняется десять лет со дня смерты Мурата Насырова. Журналисты связались с семьей знаменитости накануне трагической годовщины, чтобы узнать о том, как сложилась их жизнь после утраты близкого человека. Мать певца Хатира признается, что не прекращает об этом думать. Пожилая женщина не верит, что ее сын покончил жизнь самоубийством. Родительница звезды поведала, что у Насырова было много планов – он собирался узаконить отношения с возлюбленной Натальей, а также отправиться гастролировать за границу. Хатира Ниязовна отрицает слухи о том, что Мурат употреблял наркотики.

Родные исполнили заветную мечту Мурата Насырова

Возлюбленная Насырова Наталья живет в той же в квартире, что и раньше. Женщина воспитывает двоих детей – Лию и Акима. Наталья рассказала, что после смерти артиста не стала ничего переделывать. В студии Мурата сейчас занимаются его наследники. Вдова знаменитости зарабатывает на жизнь тем, что читает лекции студентам, а также трудится в эстрадном оркестре Сергея Мазаева. 

Дети Мурата Насырова пытаются его вспомнить
Вдова Мурата Насырова Наталья
// Фото: социальные сети

Наталья говорит, что старалась привить детям интерес к делу Мурата. Однако Лия, несмотря на свои способности к искусству, решила учиться на экономиста. А вот ее брат серьезно увлекся игрой на саксофоне. По словам женщины, Аким также стал чаще спрашивать об отце. Подросток старается восполнить пробелы в памяти.  

«У Акима остались яркие воспоминания об отце, но фрагментарно: например, как они вместе играли в футбол, как папа улыбался, шутил, как гулял с ним. Сейчас Аким все больше интересуется отцом, как личностью. Спрашивает о его характере, как мы познакомились, какую музыку любил…» – поделилась Наталья.

Дети Мурата Насырова пытаются его вспомнить
Дети Мурата Насырова
// Фото: социальные сети

Напомним, что 37-летний Мурат Насыров умер в ночь с 19 на 20 января 2007 года. Певец упал с балкона своей квартиры, расположенной в Тимирязевском районе. До сих пор неясно, был ли это несчастный случай, самоубийство или же артисту кто-то помог уйти на тот свет. По одной из версий, Насыров злоупотреблял наркотиками после смерти друга – гитариста «А-Студио» Баглана Садвакасова. Однако родные Мурата опровергают его увлечение запрещенными веществами. По их словам, у Насырова было нестабильное психическое состояние. Вдова артиста рассказала «Комсомольской правде» о том, что накануне трагедии он испытывал эйфорию. Музыкант сочинил новую песню и мечтал поехать с ней на «Евровидение». 


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