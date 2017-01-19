Сын Светланы Светличной объяснил, почему не общается с ней

Алексей Ивашов впервые рассказал об отношениях с родственницей. Борис Корчевников и команда программы «Прямой эфир» поговорили с мужчиной и узнали, по какой причине он конфликтует с матерью.

Актриса Светлана Светличная не раз говорила в своих интервью, что у нее сложились натянутые отношения со старшим сыном. Алексей был недоволен, когда мать вышла замуж, а также не понимал ее трепетного отношения к брату Олегу, которого уже нет в живых. В передаче «Прямой эфир» старший наследник Светланы Светличной Алексей Ивашов впервые объяснил, почему у него возникали трудности в общении с актрисой.

Около двух лет назад в прямом эфире Светличная утверждала, что Алексей давно не выходил с ней на связь. По словам звезды кино, сын ей совсем не звонит. К тому же, Светлана Афанасьева жаловалась гостям телепрограмы, что семья Ивашова не приезжает даже в гости по праздникам.

«У меня испытание сложнейшее. Младший сын ушел в иной мир не своей смертью, а со старшим общение не сложилось...Я думаю, когда меня не будет, сын скажет: «А я был не прав», - говорила актриса.

Звезда кино считает, что после смерти младшего наследника Олега их отношения ухудшились, так как возник спор по оставшемуся имуществу. Ряд изданий даже писали, что Алексей обвинял мать в смерти брата, так как именно она разрешила ему жить в области. В свою очередь, Светличная утверждала, что Олег погиб в собственном доме при таинственных обстоятельствах. Врачи сообщили ей, что у молодого мужчины был ожог гортани. Актриса предположила, что младшего сына отравили кислотой.

Алексей Ивашов старался никогда не поднимать тему отношений с матерью во время общения с журналистами. Для «Прямого эфира» он сделал исключение. Когда Корчевников приехал к мужчине в гости, старший сын Светличной любезно согласился ответить на некоторые вопросы. Ивашов рассказал, что именно случилось с его братом. По мнению мужчины, никаких тайн тут нет.

«Она купила ему дом. Он высказал желание. Он осознанно выбрал то место жительства. Смерть была ненасильственной, не было никаких наркотиков. Мне позвонил кто-то из его соседей», - вспомнил Ивашов.

Гости студии предположили, что Алексей не смог смириться с тем, что его мать во второй раз вышла замуж за поэта Сергея Сокольского. Эту информацию подтвердила супруга скончавшегося барда Светлана. Тем не менее, сам сын Светличной говорит, что он общается с родственницей, но не очень часто.

«Я могу в любой момент приехать к ней в гости, поговорить. Но расстояние, оно меня убивает. Когда моя дочь училась в Твери, я посчитал, что мне туда быстрее было доехать, чем до мамы. Она ж не в концлагерь попала или тюрьму. Тогда бы я переживал», - рассказал Алексей.

В беседе с Корчевниковым старший сын актрисы отметил, что при встречах с матерью они почти не общаются. Сама Светличная смирилась со своим одиночеством и перестала заводить романы с мужчинами гораздо моложе себя. Актриса признается, что всегда любила лишь одного Владимира Ивашова. Одиночество - мука: почему звезды не спешат создавать семьи

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