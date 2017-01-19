Сын Светланы Светличной объяснил, почему не общается с ней

Актриса Светлана Светличная не раз говорила в своих интервью, что у нее сложились натянутые отношения со старшим сыном. Алексей был недоволен, когда мать вышла замуж, а также не понимал ее трепетного отношения к брату Олегу, которого уже нет в живых. В передаче «Прямой эфир» старший наследник Светланы Светличной Алексей Ивашов впервые объяснил, почему у него возникали трудности в общении с актрисой.
Около двух лет назад в прямом эфире Светличная утверждала, что Алексей давно не выходил с ней на связь. По словам звезды кино, сын ей совсем не звонит. К тому же, Светлана Афанасьева жаловалась гостям телепрограмы, что семья Ивашова не приезжает даже в гости по праздникам.
«У меня испытание сложнейшее. Младший сын ушел в иной мир не своей смертью, а со старшим общение не сложилось...Я думаю, когда меня не будет, сын скажет: «А я был не прав», - говорила актриса.
Звезда кино считает, что после смерти младшего наследника Олега их отношения ухудшились, так как возник спор по оставшемуся имуществу. Ряд изданий даже писали, что Алексей обвинял мать в смерти брата, так как именно она разрешила ему жить в области. В свою очередь, Светличная утверждала, что Олег погиб в собственном доме при таинственных обстоятельствах. Врачи сообщили ей, что у молодого мужчины был ожог гортани. Актриса предположила, что младшего сына отравили кислотой.
Алексей Ивашов старался никогда не поднимать тему отношений с матерью во время общения с журналистами. Для «Прямого эфира» он сделал исключение. Когда Корчевников приехал к мужчине в гости, старший сын Светличной любезно согласился ответить на некоторые вопросы. Ивашов рассказал, что именно случилось с его братом. По мнению мужчины, никаких тайн тут нет.
Гости студии предположили, что Алексей не смог смириться с тем, что его мать во второй раз вышла замуж за поэта Сергея Сокольского. Эту информацию подтвердила супруга скончавшегося барда Светлана. Тем не менее, сам сын Светличной говорит, что он общается с родственницей, но не очень часто.
В беседе с Корчевниковым старший сын актрисы отметил, что при встречах с матерью они почти не общаются. Сама Светличная смирилась со своим одиночеством и перестала заводить романы с мужчинами гораздо моложе себя. Актриса признается, что всегда любила лишь одного Владимира Ивашова. Одиночество - мука: почему звезды не спешат создавать семьи
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