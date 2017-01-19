Группа Gorillaz сняла клип в "Трамп-тауэр"

Песня под названием Hallelulah Money была записана в сотрудничестве с поэтом Бенджамином Клементином, ставшим лауреатом премии Mercury Prize, она войдёт в новый альбом Gorillaz, релиз которого запланирован на текущий год.Группа Gorillaz была создана в 1998 году музыкантом Дэймоном Албарном и художником Джейми Хьюллетом, в 2001 году первый альбом исполнителей разошёлся тиражом в семь миллионов. По задумке виртуальной группы, её участников окружает вымышленная вселенная.

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