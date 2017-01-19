Викторию Боню втянули в скандал с проституцией

Телеведущая и модель Виктория Боня сейчас находится в Дубае. Однако отдых знаменитости был омрачен неприятным инцидентом. Она узнала о сомнительной репутации ее партнерши по бизнесу. Узнав о сотрудничестве Виктории с этой женщиной, пользователи социальных сетей начали отправлять ей неоспоримые доказательства ее вины. Ознакомившись с содержанием их сообщений, Боня приняла решение расторгнуть сотрудничество со знакомой. Ее имя звезда предпочла не называть.
Боня также поблагодарила поклонников за понимание и сообщила о том, что ее линия купальников выйдет позднее. Поклонники Виктории поддержали ее и посоветовали не расстраиваться. «Будь осторожнее там! Ты нам нужна», «Все нормально, не переживай», «Понимаю тебя», «Молодец, правильно поступила», «Всегда проверяйте людей! Это лучший способ не навредить себе», «Хорошо, что вовремя все узнала», – обсуждали поклонники Виктории.
Фанаты знаменитости также устроили целую дискуссию, посвященную выяснению имени женщины, о которой поведала Боня. Поэтому через какое-то время звезда предпочла отключить комментарии к своему посту.
Ранее Виктория Боня объявила в социальных сетях о том, что работы над ее линией одежды подошли к концу. «Девочки! Неужели этот день настал! Мой сюрприз к этому Новому году — долгожданная коллекция купальников, которую я готовила очень давно! Сегодня я сделала свою первую серию купальников в ретростиле. Высокие бедра, сексуальная молния… Уверена, что все свернут головы», — делилась звезда.
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