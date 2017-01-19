Викторию Боню втянули в скандал с проституцией

Звезде пришлось приостановить совместный бизнес с партнершей. Виктория Боня попросила поклонников войти в ее положение и пообещала возобновить работу над купальниками, но несколько позднее. По словам знаменитости, ей предоставили веские доказательства вины ее знакомой.

Телеведущая и модель Виктория Боня сейчас находится в Дубае. Однако отдых знаменитости был омрачен неприятным инцидентом. Она узнала о сомнительной репутации ее партнерши по бизнесу. Узнав о сотрудничестве Виктории с этой женщиной, пользователи социальных сетей начали отправлять ей неоспоримые доказательства ее вины. Ознакомившись с содержанием их сообщений, Боня приняла решение расторгнуть сотрудничество со знакомой. Ее имя звезда предпочла не называть.

«Девочки, вы все помните, что недавно я начала производство купальников. Когда вышла наша линия, и появилось совместное фото с этой девушкой (без имен) до меня дошла очень неприятная информация о том, что она занимается настоящим сутенерством. Из-за моей доверчивости я привыкла верить людям и не проверять их. Я очень переживаю за свою репутацию, которую и так пытаются подмочить, поэтому я решила прекратить всякое сотрудничество с этим человеком, дабы не провоцировать очередную порцию скандалов и слухов. Поэтому я хотела поставить вас в известность. Если бы информация не была проверенной, я бы никогда не стала прерывать сотрудничество, в которое вложила столько времени и сил!» – заявила знаменитость.

Боня также поблагодарила поклонников за понимание и сообщила о том, что ее линия купальников выйдет позднее. Поклонники Виктории поддержали ее и посоветовали не расстраиваться. «Будь осторожнее там! Ты нам нужна», «Все нормально, не переживай», «Понимаю тебя», «Молодец, правильно поступила», «Всегда проверяйте людей! Это лучший способ не навредить себе», «Хорошо, что вовремя все узнала», – обсуждали поклонники Виктории.

Фанаты знаменитости также устроили целую дискуссию, посвященную выяснению имени женщины, о которой поведала Боня. Поэтому через какое-то время звезда предпочла отключить комментарии к своему посту.

Ранее Виктория Боня объявила в социальных сетях о том, что работы над ее линией одежды подошли к концу. «Девочки! Неужели этот день настал! Мой сюрприз к этому Новому году — долгожданная коллекция купальников, которую я готовила очень давно! Сегодня я сделала свою первую серию купальников в ретростиле. Высокие бедра, сексуальная молния… Уверена, что все свернут головы», — делилась звезда.

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