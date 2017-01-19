Исполнительница хита «Ламбада» найдена мертвой в автомобиле

Тело Лоалвы Браз обнаружено в ее собственной машине. Полиция Рио-де-Жанейро предполагает, что совершено убийство, однако не торопятся с выводами до окончания расследования. Поклонники скорбят о смерти артистки.

Певица Лоалва Браз, ставшая известной во всем мире после выхода песни «Ламбада» в 1989 году, была обнаружена мертвой в салоне собственного автомобиля. По сообщениям ряда зарубежных СМИ, машина находилась недалеко от одного из крупнейших городов Бразилии Рио-де-Жанейро, в населенном пункте Сакуарема. Как заявляет полиция, тело женщины было обгоревшим. Сейчас представители власти предполагают, что 63-летнюю артистку убили, однако с окончательными выводами и официальными заявлениями они не торопятся до окончания расследования.

Зарубежная пресса сообщает, что незадолго до обнаружения тела певицы в ее доме заметили двух неизвестных. Спустя некоторое время пожарный наряд поспешил на вызов. Как оказалось, загорелась крыша здания, где жила Лоалва Браз. Однако после того, как огонь потушили, спасателям вновь пришлось выехать по адресу певицы – на сей раз возгорание произошло в салоне ее автомобиля. На заднем сиденье автомобиля было обнаружено тело исполнительницы хита «Ламбада».

Поклонники по всему миру не могут поверить в кончину знаменитой певицы. Они скорбят вместе с родственниками и близкими друзьями артистки, выражая сочувствие. В своих публикациях они отмечают, что Лоалва была замечательной вокалисткой, которая подарила слушателям многочисленные композиции в своем исполнении.

Лоалва Браз начала свою карьеру в 13 лет. Несмотря на то, что она родилась в Рио-де-Жанейро, в середине 80-х она переехала в Париж. Долгое время артистка выступала в составе франко-бразильской группы Kaoma, однако в начале 2000-х выпустила первый сольный альбом.

Последние годы своей жизни артистка провела у себя на родине. Она владела небольшой гостиницей, которая располагалась на побережье.

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