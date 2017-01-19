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Не пропустите долгожданный фестиваль «Русский снег» в Конаково Ривер Клаб

С 26 по 30 января пройдет крупное мероприятие.

Не пропустите долгожданный фестиваль «Русский снег» в Конаково Ривер Клаб
На Волге пройдет зимняя версия «Русской волны» - фестиваль «Русский снег»
// Фото: Пресс-служба

В третий раз на Волге состоится самое яркое событие сезона! Мы соберемся в уютном «Конаково Ривер Клаб»  на празднике зимнего спорта и музыки!

За время фестиваля сможете освоить зимний кайт (от вас необходима только сноубордическая или горнолыжная одежда с доской/лыжами. А кайт, трапецию, инструктор предоставляется), принять участие в снегоходном походе, очутиться за рулем гоночного авто и погонять по льду, сразиться в хоккей, принять участие в биатлонной гонке, покататься на коньках, заняться йогой с гуру Феликсом Паком, попариться в бане по-конаковски, а затем погрузиться в прорубь с чистой волжской водой, отведать глинтвейн на морозе и конечно оторваться на ночных вечеринках под биты DJs-резидентов Русской волны!

Развлекательная программа: экс-солистка группы «Ленинград» ALISA VOX новой сольной программой, а также певица NINA / DJ Mayana / DJ Viki Lee / DJ Agasta Makki

Не пропустите долгожданный фестиваль «Русский снег» в Конаково Ривер Клаб

// Фото: Пресс-служба

На территории Конаково Ривер Клаб огромная марина, ночной клуб, две вертолетных площадки, теннисные корты, большой парк снегоходов и багги, каток с прокатом коньков, лыж и т.д.

Вся программа, включая обучение, семинары, вечеринки, концерт Алисы Вокс и т.д., а также полноценные разнообразные завтраки и обеды из местных экологически чистых продуктов - бесплатно, достаточно купить проживание в Конаково Ривер Клабе в даты проведения фестиваля.

Подробности на сайте. 

Не пропустите долгожданный фестиваль «Русский снег» в Конаково Ривер Клаб

// Фото: Пресс-служба
Не пропустите долгожданный фестиваль «Русский снег» в Конаково Ривер Клаб

// Фото: Пресс-служба


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/171969-news.html
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