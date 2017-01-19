Звезда «Битвы экстрасенсов» не может прийти в себя после смерти возлюбленного

Яснознающая Фатима Хадуева должна была выйти замуж, однако ее избранник скончался в реанимации. Женщина до последнего верила, что успеет оформить отношения с Вахтангом Керечашвили, хотя он был в коме.

Звезда телеканала ТВ-3 Фатима Хадуева тяжело переживает смерть возлюбленного Вахтанга Керечашвили. Мужчина скончался в реанимации инфекционного отделения столичной больницы, не приходя в сознание. Несколько недель он находился в коме. Яснознающая планировала выйти замуж за избранника. До последнего она верила, что ее любимый мужчина сможет прийти в себя. Новость о его смерти застала Фатиму далеко от дома, накануне ее дня рождения. Звезда «Битвы экстрасенсов» выйдет замуж в реанимации

Напомним, что зрители ТВ-3 наблюдали за романом Хадуевой в прямом эфире. Когда у женщины начали развиваться отношения с Вахтангом, она принимала участие в проекте «Дневник экстрасенса». Яснознающая предложила ему также стать героем программы. Фатиме казалось, что она наконец-то обрела свое счастье.

«Мы гуляли по городу, и ему стало плохо: голова закружилась, подкосились ноги. Завела его в первое попавшееся кафе, стала «считывать» информацию и не могла поверить в то, что вижу. Еле сдержалась, чтобы не расплакаться. Мой мужчина прямо сейчас мог умереть. Позвонила в скорую, врачи приехали и, осмотрев, решили госпитализировать. Держала Вахтанга за руку: «Все будет хорошо, уверяю», а он прошептал: «Эти 20 лет знакомства я любил только тебя. Выходи за меня замуж»… и потерял сознание, так и не узнав, что я ответила «да», - горько вспоминала Хадуева.

Женщина предполагала, что ее избранник не справится с болезнью. Однако у Хадуевой не было возможности находиться рядом с ним в реанимации. По словам звезды телепроекта, врачи не разрешали заходить в палату к больному. Как отметила Фатима, ей казалось, что Вахтанг что-то не успел ей сказать перед тем, как потерял сознание.

«Оказалось, Вахтанг признался матери, что любит меня, а она, умирая, попросила его поклясться: он переедет в Москву и женится на мне. С точки зрения эзотерики, после такого обещания человек находится между двумя мирами. Пока не сдержит слово, не сможет идти дальше», - рассказывала Хадуева «СтарХиту».

Пока что Фатима никак не комментирует печальное событие, произошедшее в ее жизни. Как сообщили в пресс-службе ТВ-3, яснознающая не планирует прекращать съемки, так как уже пообещала нескольким зрителям помочь в их непростых ситуациях.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/171948-news.html