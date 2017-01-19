Дочь Валерия Меладзе вышла замуж за англичанина

25-летняя девушка связала свою жизнь с возлюбленным из Англии. Инга Меладзе сыграла скромную свадьбу, где присутствовали близкие люди. Грандиозное торжество молодожены планируют организовать в октябре этого года.

В семье музыканта Валерия Меладзе настоящая радость: его дочь Инга вышла замуж за своего возлюбленного Нори Вергиза. Сейчас молодые люди организовали небольшое торжество по случаю бракосочетания. Девушка надела непышное белое подвенечное платье, а голову ее украшала длинная фата. Судя по всему, молодожены так счастливы, что теперь они стали официально мужем и женой, что забросили соцсети и поделились счастливым событием лишь сегодня.

«14.01.2017. Важный день, скромное торжество. Не могу дождаться пережить это еще раз с большим размахом в октябре», - написала девушка в своем микроблоге.

Мама девушки Ирина Меладзе рассказала «СтарХиту» о том, как прошла торжественная церемония. К сожалению, знаменитый отец не смог приехать на праздник к дочери, однако на грандиозную свадьбу в октябре должна собраться вся семья.

«Это была первая часть торжества, отметили в узком кругу, было всего 16 человек – родные, друзья, - рассказала Ирина Меладзе. - Валерий не смог прилететь, поздравил дочь по телефону. Торжество прошло в Кембридже. Я прилетела вместе с младшей дочерью Ариной, а средняя Соня не смогла вырваться – у нее сессия в МГИМО. Конечно, для нее это был такой трагичный момент, она хотела в этот день быть рядом с сестрой. Но вот Инга, когда выбирала дату росписи, почему-то думала, что сессия у сестры будет до Нового года».

Друзья так же поспешили поздравить Ингу и Нори со столь важным днем в их жизни. Они не скупились на теплые слова и желали молодоженам жить в любви и согласии. «Вау, поздравляю! Счастья вам!», «Любви вам на всю жизнь! Ты очень красивая и необычная невеста!», «Будьте счастливы», - написали приятели Инги.

Мама девушки счастлива, что ее дочь связала жизнь с достойным человеком. Помолвка состоялась еще в октябре 2015 года, однако молодые люди не форсировали события и лишь спустя полтора года отправились в загс. Жених старшей дочери Меладзе год копил на кольцо

«О том, что они подали заявление, Инга сказала заранее, позвонила, - сообщила «СтарХиту» Ирина. - Я подарила молодоженам красивый набор серебряной посуды – то, что нужно молодой семье. Сейчас все активно продолжим готовиться к большой свадьбе, которая пройдет в октябре».

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