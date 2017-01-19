Авторизация
 
  • 01:37 – У Рио-де-Жанейро в море упал пассажирский самолет 
  • 01:37 – Volkswagen запустил европейские продажи трех новых версий Golf 2017 
  • 01:36 – UNIPUMP представил погружные насосы ECO и ECO AUTOMAT 
  • 01:12 – Nissan и Toyota продолжат выпуск авто в Великобритании после Brexit 


Дочь Валерия Меладзе вышла замуж за англичанина

25-летняя девушка связала свою жизнь с возлюбленным из Англии. Инга Меладзе сыграла скромную свадьбу, где присутствовали близкие люди. Грандиозное торжество молодожены планируют организовать в октябре этого года.

Дочь Валерия Меладзе вышла замуж за англичанина
Инга Меладзе со своим избранником Нори Вергиза
// Фото: «Инстаграм»

В семье музыканта Валерия Меладзе настоящая радость: его дочь Инга вышла замуж за своего возлюбленного Нори Вергиза. Сейчас молодые люди организовали небольшое торжество по случаю бракосочетания. Девушка надела непышное белое подвенечное платье, а голову ее украшала длинная фата. Судя по всему, молодожены так счастливы, что теперь они стали официально мужем и женой, что забросили соцсети и поделились счастливым событием лишь сегодня.  

«14.01.2017. Важный день, скромное торжество. Не могу дождаться пережить это еще раз с большим размахом в октябре», - написала девушка в своем микроблоге.  

Мама девушки Ирина Меладзе рассказала «СтарХиту» о том, как прошла торжественная церемония. К сожалению, знаменитый отец не смог приехать на праздник к дочери, однако на грандиозную свадьбу в октябре должна собраться вся семья. 

«Это была первая часть торжества, отметили в узком кругу, было всего 16 человек – родные, друзья, - рассказала Ирина Меладзе. - Валерий не смог прилететь, поздравил дочь по телефону. Торжество прошло в Кембридже. Я прилетела вместе с младшей дочерью Ариной, а средняя Соня не смогла вырваться – у нее сессия в МГИМО. Конечно, для нее это был такой трагичный момент, она хотела в этот день быть рядом с сестрой. Но вот Инга, когда выбирала дату росписи, почему-то думала, что сессия у сестры будет до Нового года».

Друзья так же поспешили поздравить Ингу и Нори со столь важным днем в их жизни. Они не скупились на теплые слова и желали молодоженам жить в любви и согласии. «Вау, поздравляю! Счастья вам!», «Любви вам на всю жизнь! Ты очень красивая и необычная невеста!», «Будьте счастливы», - написали приятели Инги.  

Мама девушки счастлива, что ее дочь связала жизнь с достойным человеком. Помолвка состоялась еще в октябре 2015 года, однако молодые люди не форсировали события и лишь спустя полтора года отправились в загс. Жених старшей дочери Меладзе год копил на кольцо

«О том, что они подали заявление, Инга сказала заранее, позвонила, - сообщила «СтарХиту» Ирина. - Я подарила молодоженам красивый набор серебряной посуды – то, что нужно молодой семье. Сейчас все активно продолжим готовиться к большой свадьбе, которая пройдет в октябре».


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/171921-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4980
+0.00%
74.0362
-0.37%
1.1709
-0.29%
0.2100
-0.14%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
«Боевой гопак на пилоне»: Дочка Порошенко танцует стриптиз в клубе – скандал недели поверг в шок
  • 11:28
  • 2 002
  • 0
Алла Пугачева: Последние новости скандала, крах Примадонны
  • 07:55
  • 1 365
  • 0
Королева Елизавета II умерла: причины смерти, кто станет королем Великобритании
  • 13:43
  • 1 350
  • 0
В США видео смерти 12-летней девочки в прямом эфире стало вирусным
  • 22:57
  • 1 168
  • 0
Ученые NASA рассказали, зачем впервые отправили рыб в космос
  • 22:57
  • 1 166
  • 0
В МГУ объявили о создании нового факультета
  • 22:17
  • 1 157
  • 0
59-летняя жительница Казани подрабатывает обнаженной натурщицей
  • 23:28
  • 1 008
  • 0
Harper’s Bazaar составил список самых стильных женщин планеты
  • 23:22
  • 993
  • 0
У Рио-де-Жанейро в море упал пассажирский самолет
  • 01:37
  • 0
  • 0
Volkswagen запустил европейские продажи трех новых версий Golf 2017
  • 01:37
  • 0
  • 0
UNIPUMP представил погружные насосы ECO и ECO AUTOMAT
  • 01:36
  • 0
  • 0
Nissan и Toyota продолжат выпуск авто в Великобритании после Brexit
  • 01:12
  • 0
  • 0
Учёные: большинство видов приматов находятся под угрозой исчезновения
  • 01:12
  • 0
  • 0
В Петербурге на Пулковском шоссе женщина погибла, упав с верхних этажей дома
  • 01:11
  • 0
  • 0
Обновленный кроссовер Nissan Qashqai 2017 показался на тестах без камуфляжа
  • 01:11
  • 0
  • 0
Знаменитости потрясены трагедией в Италии
  • 00:55
  • 0
  • 0
У Рио-де-Жанейро в море упал пассажирский самолет
  • 01:37
  • 0
  • 0
Volkswagen запустил европейские продажи трех новых версий Golf 2017
  • 01:37
  • 0
  • 0
UNIPUMP представил погружные насосы ECO и ECO AUTOMAT
  • 01:36
  • 0
  • 0
Nissan и Toyota продолжат выпуск авто в Великобритании после Brexit
  • 01:12
  • 0
  • 0
Учёные: большинство видов приматов находятся под угрозой исчезновения
  • 01:12
  • 0
  • 0
В Петербурге на Пулковском шоссе женщина погибла, упав с верхних этажей дома
  • 01:11
  • 0
  • 0
Обновленный кроссовер Nissan Qashqai 2017 показался на тестах без камуфляжа
  • 01:11
  • 0
  • 0
Знаменитости потрясены трагедией в Италии
  • 00:55
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров