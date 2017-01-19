Дочь Валерия Меладзе вышла замуж за англичанина

В семье музыканта Валерия Меладзе настоящая радость: его дочь Инга вышла замуж за своего возлюбленного Нори Вергиза. Сейчас молодые люди организовали небольшое торжество по случаю бракосочетания. Девушка надела непышное белое подвенечное платье, а голову ее украшала длинная фата. Судя по всему, молодожены так счастливы, что теперь они стали официально мужем и женой, что забросили соцсети и поделились счастливым событием лишь сегодня.
«14.01.2017. Важный день, скромное торжество. Не могу дождаться пережить это еще раз с большим размахом в октябре», - написала девушка в своем микроблоге.
Мама девушки Ирина Меладзе рассказала «СтарХиту» о том, как прошла торжественная церемония. К сожалению, знаменитый отец не смог приехать на праздник к дочери, однако на грандиозную свадьбу в октябре должна собраться вся семья.
Друзья так же поспешили поздравить Ингу и Нори со столь важным днем в их жизни. Они не скупились на теплые слова и желали молодоженам жить в любви и согласии. «Вау, поздравляю! Счастья вам!», «Любви вам на всю жизнь! Ты очень красивая и необычная невеста!», «Будьте счастливы», - написали приятели Инги.
Мама девушки счастлива, что ее дочь связала жизнь с достойным человеком. Помолвка состоялась еще в октябре 2015 года, однако молодые люди не форсировали события и лишь спустя полтора года отправились в загс. Жених старшей дочери Меладзе год копил на кольцо
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