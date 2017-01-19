Актер Сергей Гармаш стал дедушкой

Сегодня мы узнали, что 58-летний киноактер Сергей Гармаш впервые стал дедушкой. 28-летняя дочь Сергея, Дарья, еще в начале 2017 года родила сына. Однако, журналисты узнали о родах Дарьи лишь сегодня. Так же известно, что рожала Дарья в России.
Напомним, что дочь Гармаша, Дарья вышла замуж летом 2015 года за киноосветителя Павла Сидорова. До свадьбы Дарья и Павел встречались уже около 8 лет и, многие их знакомые удивлялись почему они все еще не сыграли свадьбу.
Свадьба прошла в семье родных, после чего Дарья и Павел отправились в Турцию, что бы провести там медовый месяц. А в сентябре 2016 года, стало известно, что Дарья беременна и, что Сергей Гармаш скоро станет дедушкой.
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