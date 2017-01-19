Ольга Бузова о прошлом: «Мне больше не больно»

Телеведущая выпустила новый хит. В песне «Привыкаю» Бузова заговорила о своем нынешнем состоянии. Артистка смогла залечить раны в душе, оставшиеся после расставания с Дмитрием Тарасовым. Девушка надеется на счастливое будущее.

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выпустила вторую песню. По мнению пользователей, композиция под названием «Привыкаю» может стать очередным хитом, как это произошло с треком «Под звуки поцелуев». Для обложки новинки Ольга снялась обнаженной. Телеведущая позирует на белых простынях, прикрыв часть тела одеялом. В работе над треком Бузовой помогала Елена Темникова. По словам артистки, подруга давала ей советы по вокалу.

В тексте песни «Привыкаю» Ольга выразила все эмоции и чувства, которые она испытывает спустя время после развода с Дмитрием Тарасовым. Судя по словам композиции, телеведущая постаралась забыть о прошлом и начать новую жизнь.

«Я привыкаю снова просыпаться одна. Мне больше не больно, больше не больно…» - поет Ольга.

В данный момент Бузова находится в Испании, где набирается сил. В ближайшем будущем телеведущая планирует приобрести имущество в этой средиземноморской стране. Как отметили поклонники, всего в 20 километрах от нее в Эстепоне тренируется экс-супруг Дмитрий Тарасов. Тем не менее, звезда не настроена встречаться с бывшим.

«Для кого-то я умная, красивая и талантливая, а для кого-то я необразованная, гадкая и посредственная. Каждый видит в человеке то, что хочет и то, что ему ближе. Надеюсь, что когда-нибудь, я встречу мужчину, которому я смогу открыться на все 100% и спрятаться за его каменной спиной от всех проблем. А пока я просто живу», - поделилась Ольга, выложив в микроблоге снимок, сделанный в Пуэрто-Банусе.

К слову, в последнее время ведущая старается побольше путешествовать. Многие поклонники считают, что она бежит от воспоминаний, которые ей навевают места в Санкт-Петербурге и Москве, которые она посещала с Дмитрием Тарасовым.

«Мне холодно одной в тесном городе,

После тебя в душе лишь развалины.

И снова я плачу слишком дорого!

Знаешь, лучше бы друг друга не знали мы», - поет артистка.

Фанаты Бузовой активно обсуждают ее сингл в социальных сетях. Мнения людей, прослушавших композицию «Привыкаю», разделились. Одни считают, что новинка получилась гораздо лучше дебютного трека «Под звуки поцелуев». Другие придерживаются мнения, что Ольге не стоит петь, так как у нее нет голоса.

«Олечка, твоя новая песня «Привыкаю» просто бомба, столько эмоций в ней, поздравляю!», «Новая песня похожа на «Потеряла голову» Ханны», «Новый трек просто супер. Так держать», - писали пользователи социальных сетей.

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