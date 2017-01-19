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Известный актер Борис Щербаков в тяжелом состоянии срочно госпитализирован в Москве

Известный актер Борис Щербаков в тяжелом состоянии срочно госпитализирован в Москве
Знаменитый советский и российский актер Борис Щербаков находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали несколько часов назад в одну из столичных больниц. В данный момент выясняются детальные подробности о текущем самочувствии всенародно любимого артиста.

Из уточненных данных следует, что Щербаков сейчас находится в одной из лучших клиник российской столицы. Накануне его в срочном порядке на карете "скорой помощи" доставили в медицинское учреждение.

Согласно результатам проведенного обследования, у 67-летнего Щербакова диагностированы сразу несколько серьезных заболеваний. В настоящий момент времени он находится в стационаре, а врачи назначили ему длительный курс терапии.

Сам же актер старается успокаивать поклонников, замечая, что он чувствует себя нормально, поэтому его вскоре выпишут из клиники.

Поклонники же всерьез переживают за здоровье своего любимца. Они самым внимательным образом отслеживают все последние новости о самочувствии Бориса Щербакова.

Борис Щербаков наиболее известен зрителям по фильмам «С любимыми не расставайтесь», «Старый Новый год», «Крик тишины», «Гостья из будущего», «Тихий Дон», «Жених из Майями» и другие.


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