История многодетной матери из Зеленограда расколола общество на два лагеря

Светлана Дель продолжает бороться за малышей. Женщина отрицает, что в ее семье происходили случаи насилия. Между тем, в ГСУ СК России по Москве возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов опеки.

В истории жительницы Зеленограда Светланы Дель, у которой изъяли приемных детей, появляются новые повороты. На днях стало известно о том, что против представителей органов опеки возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве. Чиновников заподозрили в халатности.

Мать из Зеленограда отчаянно борется за возвращение 10 приемных детей

«По версии следствия, 10 несовершеннолетних детей на протяжении длительного времени проживали в приемной семье на территории города Зеленограда. Приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей. Данный факт органами опеки и социальной защиты выявлен не был, в связи с чем причинен существенный вред законным правам и интересам несовершеннолетних. В рамках расследования уголовного дела следователи выяснят обстоятельства причинения одному из приемных детей телесных повреждений, которые выявили сотрудники дошкольного учреждения», – говорится на официальном сайте ГСУ СК России по Москве.

До этого с детьми общались психологи, заявившие журналистам о том, что самые младшие из них подтвердили факт насилия со стороны приемного отца. По словам Ирины Медведевой, они называют его не папой, а дядей Мишей.

Позднее ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Она заявила, что для разбирательств в ситуации была создана целая комиссия. После того, как эксперты пообщались с каждым малышом, они приняли решение расторгнуть договор опеки в отношении восьмерых детей, о которых заботилась семья Дель.

Что касается других малышей, то вопрос о них находится на стадии рассмотрения. По словам Кузнецовой, одна из девочек высказала пожелание пожить с бабушкой в Санкт-Петербурге.

«Большинство детей подтвердили экспертам установившуюся в семье практику телесных наказаний со стороны отца, которые производились неоднократно и в присутствии мамы. Со слов 11-летней девочки, еду для всей семьи готовила она, в то время как мама готовила только для себя. Дети не выразили желание возвращаться к папе и маме, некоторые из них хотят остаться в центре социальной поддержки», – такое сообщение появилось на сайте омбудсмена.

Сама Светлана Дель пребывает в состоянии шока от происходящего и отрицает факт насилия в семье. «Я почти раздавлена и уничтожена. Спасибо семье и друзьям, что они рядом, иначе бы не выжить», – делилась женщина в «Инстаграме». По словам Светланы, детям давали мобильные телефоны. Они написали приемной матери о том, что любят ее и скучают.

Многие пользователи Интернета поддерживают Дель и распространяют информацию о ее семье. Хэштег «помогите вернуть детей» вот уже который день держится в топе во «ВКонтакте». Единомышленники создали группу, посвященную Светлане и ее малышам. В ней регулярно публикуются новости по этой теме.

В защиту Светланы Дель высказалась и скандальный блогер Елена Миро. Женщина, известная своими выпадами в адрес знаменитостей, написала пост, в котором назвала происходящее беспределом. «Я никогда бы не встала бы на чью-то сторону в таком конфликте, если бы не была уверена, кто прав тут, а кто виноват», – заявила Миро.

Жительницу Зеленограда также поддержала певица Вера Брежнева.

«Сколько всего происходит вокруг нас, что не понимает ни сердце, ни голова. Читаю историю Светланы и не могу понять, кому это нужно, кому это выгодно… Единственное главное, важное и нужное, что есть для каждого из нас с самого детства – это мама, семья, любовь и поддержка. Зачем и для чего сейчас ее дети лишены этого – неизвестно», – поделилась певица в социальных сетях.

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