История многодетной матери из Зеленограда расколола общество на два лагеря

В истории жительницы Зеленограда Светланы Дель, у которой изъяли приемных детей, появляются новые повороты. На днях стало известно о том, что против представителей органов опеки возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве. Чиновников заподозрили в халатности.
Мать из Зеленограда отчаянно борется за возвращение 10 приемных детей
До этого с детьми общались психологи, заявившие журналистам о том, что самые младшие из них подтвердили факт насилия со стороны приемного отца. По словам Ирины Медведевой, они называют его не папой, а дядей Мишей.
Позднее ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Она заявила, что для разбирательств в ситуации была создана целая комиссия. После того, как эксперты пообщались с каждым малышом, они приняли решение расторгнуть договор опеки в отношении восьмерых детей, о которых заботилась семья Дель.
Что касается других малышей, то вопрос о них находится на стадии рассмотрения. По словам Кузнецовой, одна из девочек высказала пожелание пожить с бабушкой в Санкт-Петербурге.
Сама Светлана Дель пребывает в состоянии шока от происходящего и отрицает факт насилия в семье. «Я почти раздавлена и уничтожена. Спасибо семье и друзьям, что они рядом, иначе бы не выжить», – делилась женщина в «Инстаграме». По словам Светланы, детям давали мобильные телефоны. Они написали приемной матери о том, что любят ее и скучают.
Многие пользователи Интернета поддерживают Дель и распространяют информацию о ее семье. Хэштег «помогите вернуть детей» вот уже который день держится в топе во «ВКонтакте». Единомышленники создали группу, посвященную Светлане и ее малышам. В ней регулярно публикуются новости по этой теме.
В защиту Светланы Дель высказалась и скандальный блогер Елена Миро. Женщина, известная своими выпадами в адрес знаменитостей, написала пост, в котором назвала происходящее беспределом. «Я никогда бы не встала бы на чью-то сторону в таком конфликте, если бы не была уверена, кто прав тут, а кто виноват», – заявила Миро.
Жительницу Зеленограда также поддержала певица Вера Брежнева.
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