В Воронеже покажут работы участников Лондонского анимационного фестиваля

Показы пройдут в одном из кинотеатров города, все фильмы сняты в период с 2015 по 2016 год. Всего в программу вошли 11 работ режиссёров из разных стран, среди них и победитель фестиваля, картина Игоря Ковалёва "До любви", повествующая о счастье и его поисках в большом городе. Также посетители увидят фильм польского режиссёра Алисии Ясиной "Жил-был", ставший претендентом на престижную премию Оскар. Также показы фильмов Лондонского фестиваля пройдут в Санкт-Петербурге и Рязани.Лондонский анимационный фестиваль является одним из самых креативных в Европе, в нём студенты могут посоревноваться наравне с выдающимися режиссёрами.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/171886-news.html