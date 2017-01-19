Рак у Михаила Задорнова, последние новости сегодня, 19 января 2017: состояние здоровья сатирика

Состояние здоровья известного сатирика Михаила Задорнова оказалось в центре внимания общественности несколько недель назад по той причине, что у артиста была обнаружена раковая опухоль, побудившая его отказаться от работы в пользу срочного лечения.Говорить о том, в какой стадии находится недуг юмориста сейчас невозможно из-за того, что он и его близкое окружение тщательно скрывают любую информацию на этот счет. Впрочем, некоторые моменты все-таки становятся достоянием общественности. Например, стало ясно, что речь идет о раке головного мозга, который находится в той степени, которая поддается лечению. Поклонники надеются, что ему удастся справиться с недугом и вскоре приступить к своей творческой деятельности.Известная телеведущая Регина Дубовицкая, которая давно работает рука об руку с Задорновым, поддерживает юмориста и старается постоянно быть с ним на связи. По словам ведущей программы "Аншлаг", Задорнов идет на поправку. Дубовицкая объяснила, что недавно Михаилу провели сложную операцию, которая прошла успешно. Впереди у юмориста - длительный путь, дабы полностью излечится.Юморист настроен решительным образом, так как в его планы не входит длительное лечение. Он намерен вскоре вернуться к творческой деятельности.Напомним, первые сообщения о том, что Задорнова сразил тяжелый недуг появились в октябре 2016 года. Тогда отмечалось, что артисту придется пройти курс химиотерапии. Очень сильное беспокойство у поклонников таланта Задорнова появилось после его выступления от 22 октября, когда он почувствовал нехорошо во время одного из своих московских концертов. Затем появилась информация, что его в спешном порядке госпитализировали. Однако затем это было опровергнуто.

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