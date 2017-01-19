Никита Джигурда показал в интернет видео секса с Людмилой Браташ: поклонники шокированы

Известный российский актер Никита Джигурда, который в последнее время попадает то в одну пикантную ситуацию, то в другую, в настоящее время обсуждается в контексте сексуального скандала, связанного с крестной матерью его детей Людмилой Браташ.Несколько дней назад Джигурда, который ранее давал обещание выложить в интернет видеозапись с сексом с Людмилой Браташ, выполнил свое обещание. Эта женщина, ушедшая из жизни начале 2016 года при странных обстоятельствах, являлась крестной матерью для детей шоумена. Поклонники в шоке от очередной выходки Никиты. Примечательно, что сам актер совершенно не видит ничего предосудительного в своем поведении.Джигурда давно уже грозился обнародовать вторую интимную видеозапись с Браташ, чтобы доказать ее вменяемость. На предыдущем эротическом ролике Людмила выглядела так, будто находится без сознания, а Никита ее насилует. Артист решил доказать, что она понимала, что делала, новым грязным клипом. Судя по всему, возмущению пользователей интернета не было предела, поэтому они засыпали YouTube жалобами на записи Джигурды, который регулярно пополнял свой интимный архив, становившийся достоянием общественности.Вскоре его видеозаписи были уничтожены с предлогом "удалено за нарушение правил в отношении наготы или материалов сексуального характера".Затем он переместился на другую массовую социальную площадку Twitter, где стал в подробностях рассказывать о своих отношениях с любовницей, которая была еще и крестной матерью его с Анисиной детей."Великая Людмила Браташ состояла в сексуально-духовной связи с Никитой Джигурдой с 1999 года. Если бы не Сергей Жорин, то еще два года назад мы бы тихо (как и договаривались) развелись с АНИС и я бы стал мужем Людмилы Браташ и защитил бы ее от садиста Дмитрия Куронова и его подельников", - отмечал Джигурда, которому так и не удалось спасти ее от смерти. Далее он сказал несколько слов о видео. "В моем твиттере вы можете увидеть (лучше через комп) чудом сохранившиеся остатки сексуально-духовной связи Джигурды и Браташ и таким образом убедиться в том, что никакого насилия не было и в помине", - попытался оправдаться Джигурда.В заключении лишь напомним, что бизнес-леди Людмила Браташ приходится крестной матерью для детей Никиты Джигурды. Она умерла 14 февраля текущего года. Женщина получила черепно-мозговую травму в результате падения с высоты собственного роста. Также известно, что в последние годы жизни женщина много выпивала. В свою очередь Джигурда объяснил, что Браташ убила мафия

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