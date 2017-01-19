"Дом-2" новости и слухи сегодня, 19.01.2017: на шесть дней раньше скандальные новости и сплетни "Дом-2" 19 января

Последние новости с телепроекта "Дом-2", актуальные на сегодняшний день, 19 января 2017 года, информируют поклонников о следующих событиях: Семен Фролов высказался по поводу разговоров о скором закрытии телешоу. Александре Харитоновой стало сложно делиться своими мыслями. Александра Гозиас и Константин Иванов своим поведением отталкивают от себя зрителей.Катя Кауфман поведала о любви и вдохновении. "Полюбила смотреть в окно - ведь где-то там любовь. Как и обещала тебе, читай - парадокс нашей жизни в том, что человек, одним своим присутствием делавший тебя бесконечно счастливым, с течением времени может сделать тебя глубоко несчастным... Но что удивляет меня в себе самой - незыблемая вера в лучшее, вера в Любовь. Некоторые вещи в нашей жизни никогда не проходят просто так, они не заканчиваются... Иногда жизнь ставит что-то на паузу, но это означает лишь то, что после этого момента тишины всё будет только лучше, ведь паузы даются для того, чтобы набраться новых сил, которые сделают будущее ещё более красочным и прекрасным... Слишком много сегодня многоточий, но, пожалуй, многоточия гораздо лучше точек. Они не означают финала, они означают недосказанность, которая может привести к чему угодно. Я благодарна своей судьбе за всё, что происходит со мной, ведь каждое событие несёт какой-то смысл, уловив который мы сможем сделать свою жизнь правильнее. Я благодарна своей судьбе за Тебя и даже сейчас, когда не всё гладко, Ты меня вдохновляешь... Вдохновение и любовь неразрывны, как неразрывна наша связь. Хочешь, считай меня глупой, хочешь - смешной... Зато сейчас я снова настоящая. Просто дай мне своего тепла, хоть капельку. Желаю Вам всем всегда быть согретыми вашей любовью и половинками", - сообщила девушка.Несмотря на все проблемы в отношениях, Александра Гозиас и Константин Иванов не думают расставаться. Кроме того, Александра порой предпочитает «закрывать глаза» на грубость и порой неоправданную жестокость со стороны мужчины, продолжая окружать Костю любовью и заботой. Не прекращают ребята говорить и о своих чувствах, объясняя некоторое недопонимание притиркой характеров. Но большое количество зрителей все чаще высказывают свое возмущение этой парой. В сети активно обсуждается отталкивающая внешность Кости, и тот факт, что обществу дочери Саша, напрочь забывшая о материнских обязанностях, предпочитает нахождение на проекте и бесперспективные отношения с Ивановым.Александра Харитонова с трудом может выразить все свои мысли, в чем она искренне призналась в интернете. "Говорят: «Отношения - это работа». И это не просто слова. Одиночество стало моим спутником по жизни. И в эту самую минуту в жизнь вошёл Сергей. Самое сложное для меня, это делиться о своих мыслях, говорить, что думаю и объяснить почему. Ведь, ежедневно рождаются ситуации с молодым человеком, в которых задействованы оба! И приходится говорить о них. Сегодняшний день стал не исключением. Я высказала Серёже, что в каких-то моментах не доверяю ему, и это нормально, поскольку мы только начинаем узнавать друг друга. Порой мне кажется, что все так прекрасно, аж даже не верится, начинаешь прокручивать его поведение в голове. Может в силу возраста, жизненного опыта, мне сложно сразу открыться, начать доверять. Я благодарна Моему избраннику, что он готов слышать меня, прислушиваться ко мне и находить со мной компромиссы", - написала Александра.Марина Африкантова поведала о завершении очередного этапа свадебного конкурса. "Закончился этап конкурса «Увековечь своего мужчину». Я разрисовала баллончиками барную стойку. Нарисовала нас с Андреем. Рисовать было сложно, так как краска постоянно распылялась и пачкала всю мою картину, поэтому я вырезала трафареты, накладывала и закрашивала всё по деталям. А этот шикарный букет из 101 подарил мне мой любимый Андрей, для меня это очень ценно, так как розы на Сейшелах ну очень сложно достать, тем более в таком количестве. Лю тебя!" - отметила она.Семен Фролов высказался о многочисленных разговорах по поводу закрытия "Дома-2". "Сколько таких ещё пустых разговоров о закрытии «Дом 2» будет идти уже более 10 лет? Все СМИ контролируются государством, так возьмите и закройте, чё трепаться-то просто так годами? И одно и то же всё время. Ещё один деятель дозрел до пиара за счёт «Дом 2». Я 10 лет назад на проекте участников называл хомяками, а этот теперь кроликами. Я, как занимавшийся и кроликами и хомяками - скажу, что всё же больше как хомяки. Очень хочется сегодня ухи и снова продолжать работать над самобытной концертной программой. Доброе утро и хорошего дня!" - сообщил парень.

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