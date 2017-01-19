Гонконгский актер Энди Лау серьезно пострадал при падении с лошади

Сообщается, Энди Лау упал под копыта лошади, не удержавшись в седле. Актер получил травмы таза и спины. Медики одной из клиник Гонкога не могут точно сказать, когда он снова сможет ходить.В 1982 году Энди Лау (Лю Дэхуа) дебютировал в кино и стал наиболее успешным актером Гонконга, начиная с 90-х годов. На его счету работа в таких известных картинах, как «Двойная рокировка», «Дом летающих кинжалов», «Шаолинь».Помимо актерской карьеры, Лау занимается исполнением музыкальных кантонских произведений в стиле поп. В 2008 году он открыл Летние Параолимпийские игры в Пекине, исполнив Everyone is No.1.

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