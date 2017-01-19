Влад Лисовец вспомнил героический поступок Жанны Фриске

Друзья певицы Жанны Фриске бережно хранят все воспоминания о ней. Некоторые звездные коллеги артистки с удовольствием делятся с поклонниками трогательными историями, которые дают понять всем окружающим, каким светлым человеком была Жанна.
Известный стилист Влад Лисовец рассказал своим фолловерам случай, который произошел ровно девять лет назад. Он и его друзья отдыхали на фешенебельном пляже в Майами большой компанией, где Жанна Фриске заметила смертельную угрозу для ребенка.
Поклонники были рады узнать чуть больше о том, каким характером обладала бывшая солистка группы «Блестящие». Они восхитились ее храбростью и порадовались за тех, кто когда-то имел счастье лично с ней общаться. 100 по-настоящему редких фото Жанны Фриске
«С каждым днем все больше и больше понимаю, что Жанна герой», «Было бы здорово, если бы друзья Жанны иногда выкладывали какие-нибудь истории с Жанной, нам было бы приятно вспоминать ее, ну вот как сейчас это сделал Влад», «Прослезилась. Спасибо за такие истории», - написали фолловеры Лисовца.
Для всех близких уход Жанны стал настоящим ударом. Они стараются сделать все, чтобы память о певице сохранилась как можно дольше. Продюсер Алексей Холопцев, заручившись поддержкой родителей и сестры артистки, организовывает благотворительные концерты в ее честь. Семья Жанны Фриске посетила вечер ее памяти
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