Дочь Сергея Гармаша подарила ему внука

Актер принимает поздравления. Сергей Леонидович впервые стал дедушкой. Его наследница Дарья родила сына. Радостное событие произошло в начале месяца, однако счастливая мать не стала сразу сообщать журналистам о прибавлении в семье.

Сергей Гармаш впервые стал дедушкой. О предстоящем пополнении в семье известного актера «СтарХит» сообщил еще в сентябре минувшего года. 28-летняя дочь звезды кино Дарья родила мальчика в начале января, однако в течение нескольких недель скрывала это радостное событие от общественности.

Напомним, что наследница актера замужем за 29-летним Павлом Сидоровым, киноосветителем. Они сыграли свадьбу после восьми лет отношений летом 2015 года. Торжество состоялось в узком кругу родных и близких в ресторане на Чистых прудах. Медовый месяц они провели в турецком городе Гечеке. Через год Павел и Дарья задумались о потомстве.

По словам супруги Гармаша Инны Тимофеевой, когда ее дочь забеременела, она решила даже не узнавать пол ребенка, чтобы его появление на свет стало для них с мужем сюрпризом.

Сергей Гармаш изначально одобрил выбор дочери. Павел ему показался отличным парнем. Когда актер узнал о беременности наследницы, он был очень рад, так как давно хотел стать дедушкой. Знакомые Дарьи также считают, что ей повезло с супругом.

«Даша с ним как за каменной стеной. Недавно мы ездили на несколько месяцев на съемки в Осетию, потом в Питер – за все это время я ни разу не видел, чтобы они ссорились. Ребята были, как семейная пара, называли друг друга «муж-жена», так что известие о свадьбе все восприняли вопросом: «А разве вы еще не расписаны?» Кстати, тусовщиками их назвать не могу. Раньше они, может, и любили покутить, а теперь много времени проводят у родителей в загородном доме в подмосковном поселке Быково. Там, если нужно, Пашка по хозяйству помогает Сергею Леонидовичу, а Даша – маме. У них есть традиция запекать на обед утку и собираться всей семьей», - так отзывался об отношениях Павла и Даши их друг.

По словам дочери Гармаша, она рожала в России. Как рассказала молодая мама Life.ru, наследник появился в одной из столичных клиник. Дарья и Павел принимают поздравления от друзей и знакомых с прибавлением в семье.

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