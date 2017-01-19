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Свежие новости шоу-бизнеса России на 19 января

Свежие новости шоу-бизнеса России на 19 января
Самые актуальные новости из мира российского шоу-бизнеса на сегодняшний день, 19 января, информируют о следующих событиях из жизни знаменитостей: Ольга Бузова всерьез задумалась о переезде в Испанию. Мария Кожевникова откровенно поведала о семейной драме. Олег Газманов оказался в необычном месте сегодня, когда православные отмечают Крещение Господне.

Свежие новости шоу-бизнеса России на 19 января
Популярная телеведущая Ольга Бузова, которая постепенно отходит от развода с Дмитрием Тарасовым, готовится к серьезным переменам в своей жизни. Такой вывод, по-крайней мере, сделали наиболее внимательные поклонники ведущей проекта "Дом-2". Они указали на то обстоятельство, что уже совсем скоро Ольга переберется в Испанию на постоянное место жительства. В частности, речь идет о городе Марбелья, куда знаменитость накануне наведалась с целью отдыха в очередной раз. Так, одна из свежих фотографий девушки в интернете свидетельствует о том, что она приехала в Испанию, назвав эту страну своим домом. Тут же фанаты Бузовой сделали вывод, что она обзавелась здесь собственным жильем и вскоре может сказать "пока" своей родине.

Впрочем, говорить с уверенностью о том, что Ольга променяет Россию на Испанию, пока не приходится. Дело в том, что сама телеведущая отмалчивается на этот счет и вообще предпочитает общаться с поклонниками в основном на тему творческой жизни. Но вместе с этим не нужно забывать, что ранее девушка признавалась, что в ее планы входит глубокое изучение испанского языка. Этот момент может интерпретироваться, как еще одно доказательство имеющегося желания Бузовой перебраться в Испанию на ПМЖ.

Свежие новости шоу-бизнеса России на 19 января
Известная актриса Мария Кожевникова, которая еще и активным образом занимается общественной деятельностью, недавно погрузилась в размышления о своей семье, затронув столь пикантную деталь, как семейная драма. Оказалось, что звезда сериала "Универ" сильно страдала в свое время от развода родителей и даже отказывалась общаться со своей сводной сестрой. 32-летняя актриса уточнила, что расставание отца и матери стало для нее самым серьезным потрясением. Ведь в тот момент будущей звезде экранов было всего-навсего 12 лет и детская психика воспринимала все с утроенной эмоциональностью. Тогда Александр Кожевников, именитый советский хоккеист, принял решение уйти из семьи, что стало полной неожиданностью для маленькой девочки.

По прошествии многих лет Кожевникова сделала вывод, что после того события она в значительной степени повзрослела. В свою очередь отец Марии вскоре женился на другой женщине, от которой у него появилась еще одна дочь - Екатерина. Однако обида будущей актрисы оказалась настолько сильная, что она наотрез отказывалась общаться со сводной сестрой. Даже знакомиться с ней Мария не хотела. Впрочем, ситуация поменялась. Это случилось после того, как Кожевникова сама стала мамой. В данный момент Екатерина и Мария дружат и не хотят вспоминать все то негативное, что имелось в их прошлом.

Свежие новости шоу-бизнеса России на 19 января
Знаменитый певец Олег Газманов продолжает удивлять окружающих своим задором и великолепной физической формой. В свои 65 лет он позволяет такое, на что даже гораздо более молодые люди - решаются с большим трудом. В частности, он много времени проводит в спортивном зале, где взваливает на себя колоссальные нагрузки. Вместе с этим не забывает Газманов и о здоровом образе жизни, предусматривающем, помимо всего прочего, регулярные закаливания. Так уж повелось, что каждое Крещение, которое отмечается из года в год 19 января, исполнитель окунается в прорубь, следуя христианскому ритуалу. На сей раз, в 2017 году, Олег встретил один самых важных праздников в Христианстве на Мальдивах. Впрочем, смена обстановки не помешало ему проследовать своей традиции.

"На Мальдивах прорубь я вряд ли найду, но окунусь обязательно", - поведал Газманов за пару дней до праздника. Конечно же, как и предполагали его фанаты, артист полностью выполнил свое обещание. "Поздравляю всех христиан с первым великим таинством. Сегодня весь Индийский океан становится крещеной, святой водой", - сообщил Олег, после чего окунулся в прорубь. Подписчики блога прославленного певца остались в восторге от той формы, в которой пребывает их любимиц.


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