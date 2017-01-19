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Звезда «Зверобоя» Константин Глушков экстренно госпитализирован

Журналисты сообщают, что мужчина был доставлен в отделение реанимации. Причины, по которым Глушков оказался в стенах медицинского учреждения, пока не сообщаются. Рядом с артистом находится его супруга Галина.

Звезда «Зверобоя» Константин Глушков экстренно госпитализирован
Константин Глушков
// Фото: кадр из сериала "В зоне риска" (2012)

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что 51-летний актер Константин Глушков был экстренно госпитализирован в отделение реанимации. Артиста доставили в одну из больниц Москвы. По данным корреспондентов, рядом с Глушковым находится его жена Галина.

Причины госпитализации Глушкова пока не раскрываются. Сообщается, что медицинские специалисты провели тщательное обследование мужчины.

Константин Глушков родился в мае 1965 года. Дебют артиста состоялся в 1991 году в фильме «Откровение Иоанна Первопечатника». Константин известен благодаря ролям в таких сериалах, как «Спираль», «Август. Восьмого», «Зверобой», «Высший пилотаж», «Между нами, девочками», «Каменская», «Возвращение Мухтара» и «Легавый». Мужчина также снимался в фильмах «12», «Невеста» и «Камень». В конце 90-х Глушков трудился сценаристом популярной детской программы «Лукоморье», высоко отмеченной критиками.

Звезда «Зверобоя» Константин Глушков экстренно госпитализирован

// Фото: кадр из сериала "Предел желаний" (2009)

Напомним, что в ближайшем будущем выйдет долгожданный сериал с участием Глушкова, запущенный при поддержке Первого канала. Криминальная драма «Экспроприатор», состоящая из шестнадцати серий, станет косвенным приквелом культового «Бандитского Петербурга». Главные роли в новом телепроекте, рассказывающем о молодости вора в законе по кличке «Барон», сыграли Артем Ткаченко, Алексей Фатеев, Анна Табанина, Татьяна Абрамова, Евгений Князев и Игорь Филиппов.  

Работа над продолжением легендарного сериала проходила в прошлом году. Сценаристом приквела криминальной драмы стал писатель Андрей Константинов, по произведениям которого и снимался легендарный «Бандитский Петербург». Режиссером «Экспроприатора» значится Владимир Краснопольский, ранее занятый в таких проектах, как «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Подари мне жизнь» и «Ермак».

Константин Глушков женат на бухгалтере Галине Лазаревой. Супруги воспитывают общего сына Илью. Этот брак стал для него вторым по счету. Ранее актер делал предложение манекенщице Ирине, работавшей в Доме моды Валентина Юдашкина. У пары родился наследник Кирилл, однако в 1999 году они решили разойтись.

В данный момент Глушков проходит курс лечения. Согласно информации Life.ru, врачи приняли решение о консервативной терапии без хирургического вмешательства.

Звезда «Зверобоя» Константин Глушков экстренно госпитализирован

// Фото: кадр из сериала "Страсти по Чапаю" (2009)


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