Полина Гагарина беременна: певица выступает, несмотря на округлившийся живот

Популярная российская певица Полина Гагарина, несмотря на вторую в своей жизни беременность, продолжает выступать на сцене. Срок у нее внушительный - седьмой месяц. Однако это обстоятельство вовсе не мешает артистке вести активную творческую жизнь.Пусть официально о своей беременности Полина до сих пор не высказалась, но это совершенно не мешает ее поклонникам обсуждать "интересное положение" в самых различных моментах. Поговаривают, что певица родит уже весной нынешнего года. Такой вывод сделали самые внимательные фанаты Гагариной, для которых не составило труда проанализировать изменения в фигуре своей любимицы.В своем свежем комментарии певица объяснила, что не готова обсуждать с широкой публикой не только текущую беременность, но и вообще свою личную жизнь. Тем самым, она постаралась поставить точку в многочисленных призывах журналистов раскрыть обстоятельства "интересного положения".Несмотря на заметно округлившийся живот, певица продолжает давать выступления, а также она соглашается на съемки всевозможных телепроектов. К примеру, очень интенсивным получился период новогодних праздников. Гагариной пришлось сниматься в нескольких новогодних шоу, петь на концертах, снимать поздравительные ролики.Вместе с этим можно вспомнить, что совсем недавно исполнительница находилась в Сочи, где прошло масштабное творческое мероприятие на курорте "Роза Хутор". Затем она выступила на московском концерте в честь Дня сотрудника прокуратуры. Для своих нынешних выступлений Полина Гагарина подбирает просторные наряды, дабы до последнего скрывать от публики факт беременности.

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