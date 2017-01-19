Новости шоу-бизнеса сегодня, 19.01.2017: последние слухи о знаменитостях России

В российском шоу-бизнесе происходит множество событий, тесно связанных с личной жизнью звезд. На сегодня, 19 января, отдельно можно остановиться на следующих из них: Катя Гордон высказалась об интимных отношениях во время беременности. 48-летняя сразила наповал поклонников, показав фигуру в бикини. Елизавета Боярская с мужем улетела в Голливуд.Певица Катя Гордон высказалась в адрес той прослойки из числа ее подписчиков в блоге, которые подвергли критике ее откровенные фотографии. Ранее она снялась обнаженной, будучи на восьмом месяце беременности. Катя достаточно оригинально ответила всем недовольным. Певица опубликовала в микроблоге видео, в котором она читает стихотворение. "Рассуждала бабушка в рейтузах, может ли Гордон, ядрена вошь, фотку выложить публично с голым пузом или это растлевает молодежь, есть ли секс на месяце четвертом и к чему эксгибиционизм. Бабка, поменяй дедусю к черту и оставь весь этот популизм", - высказалась артистка.Подписчики поддержали свою любимицу. "Долой рейтузы, пришла пора смелых кадров! Кстати, не все на таком сроке, ох как не все, могут себе позволить такие шикарные кадры", "Вот бы мне в будущем столько энергии, на последних сроках беременности", - написали поклонницы. В этой связи напомним, что недавно певица снялась обнаженной, а в подписи к фотографии объяснила свой поступок. "Беременная не сексуальна и должна вообще на время забыть о мужском влечении в свой адрес - к черту этот советский бред. Есть привычка нравиться? Хотите возбуждать своего мужчину или других - do it. Беременность это не время чувствовать себя уродом", - поведала исполнительница.Пользователи интернета оказались под большим впечатлением от свежих фотографий 48-летней певицы Валерии, которые были сделаны во время отдыха знаменитости в Дубае, куда она пожаловала со своими детьми. Пикантность снимкам придает тот факт, что на них Валерия запечатлена в бикини. Сразу же среди поклонников исполнительницы стали распространяться обсуждения по поводу шикарных форм 48-летней Валерии. Длинноногая мать троих детей выглядит моложаво и подтянуто. Регулярные занятия в спортзале в случае Валерии были не впустую. За считанные минуты памятный кадр собрал сотни тысяч лайков. Судя по всему, публикуя столь откровенный снимок, певица рассчитывала именно на такую одобрительную реакцию со стороны общественности.Ранее Валерия рассказала, как добиться идеальной, точеной фигуры. Надо регулярно упражняться. "Каждый день ходим в спортзал всей семьей - и заниматься веселей, и есть кому сфотографировать, если что", - отметила исполнительница. К слову заметить, совсем недавно супруг Валерии Иосиф Пригожин рассказал, что он и его супруга перестали есть по вечерам. Отказ от ужинов продюсер объяснил обоюдным решением вести здоровый образ жизни. У Иосифа, Валерии и их детей есть личный повар из Молдавии, который отвечает за приготовление здоровой и полезной еды. Правда, у певицы индивидуальный рацион.Одна из самых красивых пар в отечественном шоу-бизнесе Елизавета Боярская и Максим Матвеев, которые недавно оказались в центре обсуждения из-за слухов о возможном разводе, в настоящее время обсуждаются исключительно в контексте счастливой семейной жизни. Накануне влюбленные устроили друг для друга романтические каникулы, дабы предаться тем воспоминаниям, которые указывают на самое начало их отношений. В частности, Максим и Елизавета отправились в Америку, после чего актриса стала на регулярной основе радовать своих поклонников фотоснимками из города Западный Голливуд, что располагается рядом с Лос-Анджелесом.Следует уточнить, что пара выбрала такой маршрут не случайно, поскольку Западный Голливуд является центром концентрации русскоязычного населения Лос-Анджелеса. Отметим, сын пары Андрей в Америку с родителями не полетел: как и планировалось, малыш отправился на Мальдивы с бабушками и дедушками. Благо, что помогать в воспитании отпрыска Боярской и Матвееву есть кому.

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