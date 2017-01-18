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Игорь Николаев и Юлия Проскурякова закатили вечеринку для звездных друзей

Известный певец отпраздновал день рождения в узком кругу. Поздравить Игоря Николаева пришли многие известные люди, в том числе Алла Пугачева, Максим Галкин, Валерий Сюткин, Юрий Николаев, Марина Юдашкина, Ида Достман и Михаил Грушевский. Именинник порадовал гостей душевным концертом.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова закатили вечеринку для звездных друзей
Юлия Проскурякова и Игорь Николаев
// Фото: "Инстаграм"

17 января Игорю Николаеву исполнилось 57 лет. По этому поводу именинник и его супруга Юлия Проскурякова устроили вечеринку для друзей, на которой присутствовали Алла Пугачева и Максим Галкин, Валерий Сюткин, Марина Юдашкина, Ида Достман, Игорь Гуляев, Михаил Грушевский, Роман Емельянов, Юрий Николаев и многие другие. Гости звезды шоу-бизнеса нашли, что вечер удался.

«Дорогой Игорь! Спасибо за прекрасный и душевный праздник. Еще раз с днем рождения, дружище!» – поделился Михаил Грушевский в социальных сетях.

Юлия Проскурякова опубликовала фотографию с друзьями в «Инстаграме», процитировав песню мужа. «День рождения – праздник детства и никуда, никуда, никуда от него не деться!» – поделилась жена Игоря Николаева.

Заслуженный деятель искусств РФ подготовил близким множество сюрпризов. Они были приятно удивлены его выступлением в собственный день рождения. Игорь спел несколько песен под гитару. 

Отметим, что известного артиста начали поздравлять с самого раннего утра. Приятели Николаева желали ему счастья, здоровья и всего наилучшего. 

«Игорь, дорогой! Хорошо помню, что познакомился с тобой в июне 1988 года. Скоро уже 30 лет как. Ты уже был популярнейшим музыкантом, а у меня было только самое первое выступление на эстраде. С днем рождения, дорогой мой друг! Спасибо за превосходные творческие и, главное, человеческие качества! Ну и, разумеется, выпьем за любовь», – такое поздравление опубликовал в своем микроблоге Михаил Грушевский.

Филипп Киркоров отметил вклад Игоря Николаева в развитие отечественного шоу-бизнеса. «Ты сделал столько для нашей культуры, для нашей Аллы и не только для нее одной, но полюбили мы тебя и узнали, конечно же, благодаря великим песням, которая спела женщина, которая поет!.. Дай Бог тебе всего самого доброго и прекрасного! Люблю тебя, уважаю и преклоняюсь перед твоим великим талантом и даром, который тебе, безусловно, достался по наследству от твоего замечательного отца и чудесной мамы!» – написал артист.

Игоря Николаева также поздравил его приятель Александр Серов. «Дорогой Игорь, я очень рад, что мы дружим уже много лет и что наша дружба проверена не только годами, но и делами. Спасибо, что ты есть, что ты не единственный, но лучший друг! Удачи, счастья и всех благ тебе!» – поделился певец.


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