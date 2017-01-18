Новости шоу-бизнеса сегодня, 18.01.2017: последние слухи о знаменитостях

В российском сегменте шоу-бизнеса происходит большое количество событий, среди которых на сегодняшний день, 18 января 2017 года, выделяются следующие: дочь Иосифа Пригожина продемонстрировала своего главного мужчину. Поклонники Кристины Орбакайте устроили споры о том, на кого похожи ее дети. Григорий Лепс отказался продюсировать свою дочь.Дочь известного продюсера Иосифа Пригожина Даная высказалась по поводу того, кто является для нее главным мужчиной в жизни. В своем блоге молодая девушка опубликовало трогательную фотографию. На снимке Даная запечатлена со своим братом Дмитрием, поразительно похожим на отца. "Не спится... И решила просто написать пост - кто мой главный мужчина? - поделилась дочь продюсера. - Конечно же, мой единственный и неповторимый брат @dmitry_prigozhin. Kоторый всегда рядом, поймет, простит, услышит... И никогда меня не бросит, иной раз заменит мне отца... Братья, они такие, у них огромная роль в жизни сестер (особенно если брат старший)". "Да, это очень здорово, что есть старший брат! Вы молодцы!" - поддержали Данаю поклонники.В настоящее время дочь именитого продюсера трудится в качестве маникюрши. На своей страничке она публикует фотографии ухоженных женских ручек и восторженные отзывы клиенток. Судя по всему, и в личной жизни Данаи все в полном порядке. Недавно она похвасталась золотым кольцом, которое ей подарил молодой человек. Сам он тоже носит кольцо - очевидно, в знак любви к девушке. Ранее сообщалось о том, что Даная переживает из-за проблем с лишним весом. "Год назад весила меньше. Сейчас набрала опять. Все из-за нервов. Пока не нормализую свое психологическое состояние, отношения с отцом, не отпущу эту боль - вес не уйдет", - уверена визажист.Многочисленная армия поклонников популярной певицы Кристины Орбакайте самым внимательным образом отслеживает изменения в ее личной жизни, для чего использует платформу социальных сетей. Накануне ожесточенные споры возникли по поводу того, на кого же похожи дети исполнительницы. Поводом для этого стала активность самой исполнительницы. Несколько дней назад Орбакайте представила на своей страничке в Instagram фотографию своих детей - двух сыновей и дочери. Под фотографией была подпись: «Мои дети - моя радость». Подписчики сразу же начали между собой спорить, на кого именно похожи Дени Байсаров, Никита Пресняков и Клавдия.Через некоторое время многие почитатели таланта Кристины сошлись во мнении, что все трое похожи на отцов, однако Никите явно передался мамин рост. Когда спор наконец-то окончился, подписчики поздравили Кристину с тем, что у нее есть такие чудесные наследники и хоть дети и от разных отцов, однако все равно все они вместе одна счастливая семья.Знаменитый певец Григорий Лепс совсем недавно заключил контракт и принял в собственный продюсерский центр Александра Панайотова, с которым он успешно сотрудничал на проекте "Голос". Отныне он будет заниматься раскруткой исполнителя, который благодаря участию в «Голосе» громко напомнил о себе. А вот выступление собственной дочери Инги Григорий жестко раскритиковал. Даже спустя несколько месяцев он не изменил своего мнения. Примечательно, что в данный момент Григорий придерживается той позиции, что его дочь должна делать собственные шаги в мире шоу-бизнеса. "Свою дочь я не планирую брать в свой продюсерский центр. Пусть свой откроет и занимается", - подчеркнул исполнитель.Вместе с этим Лепс добавил, что старается не вдаваться в подробности той творческой деятельностью, которой занимается его дочь. Впрочем, сама девушка признается, что Григорий только лишь строит из себя равнодушного отца, тогда как на самом деле он все равно время от времени заглядывает в творческую сущность своей дочери.

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