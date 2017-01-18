В семье Наташи Королевой случилось несчастье

Наташа Королева поделилась с подписчиками печальным известием. В Киеве скончалась ее бабушка София Николаевна, которой было 94 года. В микроблоге артистка разместила снимок с родственницей и в подписи к нему указала, что даже не сможет проститься с любимым человеком.
Несколько месяцев назад СБУ приняла решение о запрете въезда Наташи на Украину сроком на пять лет. Певица была шокирована таким шагом властей родной страны. Она собиралась давать концерты в нескольких украинских городах, однако ее планам не суждено было сбыться. Больше всего Королева боялась, что с ее родственниками, которые проживают там, может что-то случиться. Наташа Королева: «Я и не знала, что у меня столько врагов»
Звезда эстрады рассказывала, что узнала о запрете въезда на Украину во время беседы с местной журналисткой. Власти объяснили свой отказ тем, что ее творчество представляет угрозу для государства. Королева была удивлена такой формулировкой. Но больше всего артистка перепугалась за бабушку.
Поклонники артистки выражают соболезнования и желают ей сил. Многие подписчики поддерживали Королеву в трудные минуты и знали, как певица была близка с Софией Николаевной.
«Наташа, вы же бабушку любили больше мамы. Для вас это большая потеря, и эти обстоятельства, выходящие за все пределы разумного, остается только скорбить, плакать и недоумевать», «Очень тяжело. Дико. Бесчеловечно. Наташа, крепитесь!», «Соболезную. Что происходит, не поддается никакому пониманию», - писали фолловеры Наташи в социальной сети.
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