Мать из Зеленограда отчаянно борется за возвращение 10 приемных детей

История Светланы Дель взволновала общественность. 10 января органы опеки забрали из семьи 10 детей. Поводом для таких действий послужил синяк, который обнаружили на теле шестилетнего приемного ребенка Сережи в детском саду. Мальчик, у которого синдром Дауна, сообщил, что его избил отец.

Около недели общественность пытается разобраться в ситуации, героями которой стали жительница Зеленограда Светлана Дель и ее десять детей. Женщина называет себя «мамой 16 раз». По некоторым данным, восемь детей в семье находятся под опекой, четверо - усыновленные, один — кровный. Взрослые наследники Дель живут отдельно.

10 января в одном из детских садов, куда ходит сын женщины, воспитатели увидели на его теле синяк. По словам 6-летнего Сережи, который родился с синдромом Дауна и расстройством привязанности, он получил гематому, так как отец избил его ремнем. Чтобы быстро разобраться в ситуации сотрудники детского учреждения вызвали полицию и органы опеки. По некоторым данным, мальчик пожаловался, что отец рассердился, что тот взял ночью без спросу хлеб.

Представители соответствующих инстанций решили, что нужно срочно изъять детей из семьи, где творится такой произвол. Помимо мальчика, сотрудники органов забрали девятерых малышей.

По информации, просочившейся в СМИ, еще одним поводом для беспокойства послужило то, что некоторые дети были ВИЧ-инфицированными. Юрист Анна Мишелова рассказала, что именно произошло. Она представляет интересы Светланы Дель, которая планирует судиться с полицией и органами опеки.

«Двоих детей увезли в приют, восьмерых — в больницу, в соответствии с состоянием их здоровья. Светлана, в полном шоке от произошедшего, пыталась передать в больницу лекарства для терапии, которую дети при их диагнозах должны были проходить ежедневно, в 8 часов утра и в 8 вечера. Она сразу сообщила органам опеки и полиции об этих диагнозах и о том, что детей нужно поместить не просто в больницу, а в больницу со специализированной помощью. Однако их отвезли в обычную больницу, детскую больницу №21 им. Сперанского в Москве, где они находятся до сих пор», - сообщила Мишелова.

Ряд источников начали выяснять, как на самом деле жили дети. Предполагается, что на воспитание приемного ребенка с ВИЧ-инфекцией Светлана получала выплаты от государства по трем категориям: пособие на содержание — 27 500 рублей, пенсия по инвалидности около 10 тысяч и вознаграждение приемным родителям в размере 27 500 рублей на каждого. Таких детей у нее было восемь. Общая сумма в месяц составляет свыше 540 тысяч рублей.

По некоторым данным, мальчики и девочки в семье Дель плохо питались, носили одежду не по размеру, а также выполняли различные домашние дела.

«Сами дети жаловались, что на полу спать холодно, так как из окон сильно дуло. Двое ребятишек самостоятельно заклеили окно, и стало немного теплее», - заявил один соцработник журналистам.

Тем не менее, знакомые семьи утверждают иное. По словам бывших коллег Светланы, с которыми она работала в одном из медицинских учреждений Санкт-Петербурга, все у них складывалось хорошо.

«У нее была большая дружная семья, с мужем были прекрасные отношения. Дети, которых они усыновили — по-моему четверо приемных у нее детей. У коллег возникло сомнение, что что-то могло пойти не так, потому что у нее все было хорошо», - сообщила пресс-секретарь Мариинской больницы.

Друзья Светланы утверждают, что дети были всегда одеты, обуты и накормлены. К тому же, по словам знакомых семьи, они посещали кружки и различные спортивные секции. В социальных сетях на страничках многодетной мамы можно увидеть, как она путешествовала с детьми, а также организовывала им зимние развлечения.

Пользователи Интернета устроили акцию поддержки #помогитевернутьдетей. Многие участники репостят фотографии многодетной мамы со счастливыми сыновьями и дочерями. К акции присоединились некоторые представители шоу-бизнеса.

«У многодетной мамы 16-ти детей Светланы Дель несколько дней назад органы опеки забрали 10 детей, потому что у одного из них воспитатели в садике обнаружили синяк на локте и попе! Люди, окститесь! Мой ребенок тоже бывает весь в синяках и ссадинах! Хотя мы его пальцем не трогаем! Детей с полицией буквально выкрали из сада, с кружков и занятий! Без предоставления документов, без объяснения причин», - написала Ирэна Понарошку.

Вера Брежнева отметила в микроблоге, что ее поразила эта история. «Единственное главное, важное и нужное, что есть для каждого из нас с самого детства - это мама, семья, любовь и поддержка. Зачем и для чего сейчас ее дети лишены этого - неизвестно. И это лишь одна из историй. Больно видеть несчастных детей, людей. А можем ли мы сами на что-то повлиять? Да. В наших силах внести свой вклад в мир. Если у вас в в окружении есть несчастный человек - улыбайтесь ему чаще. Это минимум из того, что мы можем сделать», - отметила исполнительница.

На одном из интернет-порталов стартовал сбор подписей в поддержку петиции, которую потом должны направить Анне Кузнецовой, уполномоченному по правам ребенка в РФ.

«Мы, неравнодушные граждане своей страны, считаем, что ужасающая ситуация с семьей Дель спровоцирована для дискредитации института как приемных семей,так и обычных. Нарушены права детей, которым нанесены тяжелейшие психологические травмы, а также поставлено под угрозу здоровье и жизнь некоторых детей, нуждающихся в регулярном приеме лекарств», - пишут авторы документа.

К слову, Кузнецова уже объяснила, почему органы изъяли детей. «У ребенка были обнаружены побои, были причины для этих действий опеки и полиции», - заявила правозащитник.

Сама Светлана активно общается с прессой и держит в курсе событий многочисленных подписчиков своего аккаунта. Многих волнует вопрос, почему в этой истории нет никакой информации или комментариев ее супруга Михаила.

«Мой муж в день событий уехал в Питер на похороны, это была запланированная поездка — у него умерла мама. Когда он уезжал, еще не начался этот ужас, мы верили, что все сейчас выяснится и детей нам вернут», - объяснила Дель одному из местных изданий.

Женщина, которую в один день лишили 10 детей, также отметила, что никто в их семье не обижал малышей. Она сразу попыталась выяснить у органов опеки, какие именно следы побоев вызвали у них беспокойство.

«Ряд СМИ пишет про гематомы и какие-то царапины на шее. Мне показали в опеке фото на телефоне, сказали, что папа бил его ремнем. Я увидела, внимание, самые обычные синяки на попе и локте. Которые ребенок мог получить в саду. Я задала вопрос в опеке, по локтю его тоже били ремнем? Через несколько дней эти синяки пройдут, а для защиты своей позиции, я уверена, можно написать все, что угодно», - отметила Светлана.

Пока что общественность разделилась на два лагеря. Одни считают, что семья, приютившая 12 детей, лишь создавала видимость успешной жизни в социальных сетях, а на самом деле дети нуждались даже во вкусной еде. С точки зрения таких комментаторов этой истории, родители «спускали» средства, выделяемые им государством, на свои нужды. Другие пользователи считают, что нужно поддержать женщину, ведь она и так героиня, потому что дарит заботу и любовь малышам, которые могли бы вырасти без родителей.

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