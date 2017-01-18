Леонид Якубович, новости сегодня, 18.01.2017, о состоянии здоровья: как себя чувствует телеведущий

Состояние здоровья известного телеведущего Леонида Якубовича оказалось в центре внимания неравнодушных поклонников по той причине, что появилось большое количество неофициальной информации о резком ухудшении его самочувствия.Отмечалось, что здоровье Леонида Аркадьевича резко пошатнулось, после чего он был вынужден обратиться к зарубежным медикам. Уточнялось отдельно, что ведущего капитал-шоу "Поле чудес" направили в немецкую клинику, где он проведет несколько недель. Поговаривали об инсульте и более тяжелых недугах.Однако позже стала известна правда, которая с указанными выше предположениями не имела никакой связи. Ведь шоумен чувствует себя хорошо и много времени уделяет занятиям спортом. В частности, он обожает в свободное от работы время играть в большой теннис. К тому же, телеведущий не отказывался от съемок "Поле чудес".Откуда же начали появляться сплетни о смерти и ужасных заболеваниях? Никто не может дать ответ на данный вопрос. Относительно аварии, Леонид действительно попал в ДТП, но это произошло много лет назад. В Германии он не был, вместо этого, побывал в Сибири с гастролями.Недавно комментируя эти пересуды, Якубович с присущим ему юмором заявил о том, что когда его не станет на самом деле, никто не обратит на это внимание. Телеведущий также считает, что некоторые СМИ делают все, чтобы привлечь к себе внимание, поэтому и распространяют эту нелепость. Следует отметить, что год назад Леонид Якубович сумел похудеть на 32 килограмма. Чтобы справиться с лишними килограммами, телеведущий каждое утро два часа занимался в спортзале, а также полтора часа уделял большому теннису.Леонид Якубович - прославленный советский и российский телеведущий, продюсер, актер и сценарист. В 2002 году ему было присвоено звание народного артиста РФ. На протяжении длительного времени он ведет развлекательную передачу "Поле чудес".

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