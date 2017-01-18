В США из жизни ушла первая горилла, появившаяся на свет в зоопарке

По словам пресс-службы зоопарка, горилла по имени Коло была родилась в далеком 1956 году. Только недавно – в декабре прошлого года она отметила свой юбилей, а вот теперь ее не стало. Умерла Коло тихо во сне.В свое время за гориллой заботилось не одно поколение людей. Кроме того, животное по себе оставило многочисленное потомство: четверо детей, шестнадцать внуков и три правнука.Примечательно, что преодоление шестидесятилетней отметки является чем-то колоссальным для горилл. Средний срок жизни примата в неволе составляет 37,5 лет. Таким образом, Коло удалось и здесь установить рекорд.

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