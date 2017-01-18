В США из жизни ушла первая горилла, появившаяся на свет в зоопарке. Животному было 60 лет.
По словам пресс-службы зоопарка, горилла по имени Коло была родилась в далеком 1956 году. Только недавно – в декабре прошлого года она отметила свой юбилей, а вот теперь ее не стало. Умерла Коло тихо во сне.
В свое время за гориллой заботилось не одно поколение людей. Кроме того, животное по себе оставило многочисленное потомство: четверо детей, шестнадцать внуков и три правнука.
Примечательно, что преодоление шестидесятилетней отметки является чем-то колоссальным для горилл. Средний срок жизни примата в неволе составляет 37,5 лет. Таким образом, Коло удалось и здесь установить рекорд.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/171324-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.