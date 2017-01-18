Бузова и Тарасов, последние новости на сегодня, 18 января: Дмитрий высказался о разводе с Ольгой

В конце 2016 года телеведущая Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов официально оформили развод. Отныне их больше ничего не связывает. До сих пор остаются неизвестными, так как сами молодые люди предпочитают особенно не распространяться на этот счет.Телеведущая ранее лишь намекала, что проблема в изменах игрока "Локо", а сам Дмитрий обвинял Ольгу в нежелании иметь детей. Таким образом, сам собой напрашивается вывод о том, что в отношениях звездных личностях было достаточное количество проблем, поэтому назвать кого-то одного виновным в случившемся - никак нельзя.Несмотря на развод, поклонники экс-пары продолжают самым внимательным образом отслеживать изменения в их личной жизни. В интернете недавно, например, появились слухи о том, что Тарасов завел роман с моделью Анастасией Костенко, которая якобы от него ждет ребенка. Впрочем, официального подтверждения данная информация не имеет.«Ольга - популярная девушка с большим кругом общения, так что такой интерес к нашему расставанию легко объясним. Никто не знает, как на самом деле я к этому отношусь, пусть это останется при мне», - поведал накануне футболист.По словам Дмитрия Тарасова, первое время журналисты не давали ему прохода и даже следили. Дмитрий отметил, что не читает все то, что о нем пишут. «Если все это читал бы и тем более как-то реагировал, то, наверное, уже лежал бы в психушке, а не играл бы в футбол», - поведал Тарасов.Количество разгневанных поклонников Бузовой предостаточное количество, многие из которых тоже докучают Дмитрию. Каждый день в социальных сетях игрок "Локомотива" получает целую серию гневных откликов в свой адрес, доходит даже до угроз. Многие предполагают, что именно Тарасов виновен в том, что их с Бузовой брак распался. Впрочем, какой-либо действенной реакции на эти выпады в исполнении Тарасова - вряд ли фанаты дождутся, учитывая его спокойный характер.«Я научился сам и учу своих близких людей правильно реагировать на все это. Нет времени на тех, кто пишет гадости. Давно ничего этого не читаю. Не хочу отвечать и что-то кому-то доказывать. И вообще, сколько людей меня ненавидит, столько и любит. Никому в жизни ничего плохого не делал. Буду спокойно идти дальше», - в заключении отметил спортсмен.

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