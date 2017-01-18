Первая любовь Юлии Высоцкой не может ее забыть

«СтарХит» разыскал одноклассника актрисы. Мужчина как сейчас помнит все встречи с Юлией Высоцкой в период, когда он был в нее по уши влюблен. Сергей Варфоломеев рассказал, какой была звезда экрана в школьные годы, и почему ему было тяжело перенести разлуку с ней.

Фильм «Рай» Андрея Кончаловского, который вошел в шорт-лист премии «Оскар», стартует в прокате 19 января. Главную роль в ленте супруга исполнила Юлия Высоцкая. Последние пятнадцать лет актриса снимается исключительно в фильмах мужа – знаменитого режиссера. А еще успевает писать кулинарные книги и вести передачи на ТВ.

В интервью Юлия не раз признавалась, что комфортно живет в темпе еще с детства, и рассказывала: «Папа у меня был военным, поэтому мой адрес – не дом и не улица, мы только и делали, что переезжали. Жили в Ереване, в Тбилиси, потом в Баку. Я семь школ сменила!» Дольше всего она проучилась в интернациональной школе № 9 имени Мамедова в Азербайджане. Именно там у будущей звезды появились первые поклонники.

Хорошая девочка

В конце 80-х годов отчима Юлии Александра перевели из Армении в Азербайджан. Здесь девочка, привыкшая к переменам, пошла в пятый класс.

«Папа Юли получил в Баку квартиру в военном доме, а через дорогу находилась наша школа, – рассказывает классный руководитель Высоцкой Эльза Иманова. – Не успела я увидеть будущую ученицу собственными глазами, как ко мне подошла секретарь и сказала: «Ой, к вам такая хорошая девочка придет! Умная, начитанная». Так и оказалось. Не заметить Юлю было трудно. Она уже тогда говорила, что будет артисткой. Каждый год ученики писали сочинение на тему будущей профессии, и она всегда выводила слово «актриса». А когда при Русском драмтеатре в Баку открылась творческая студия, они с подругой, долго не раздумывая, туда отправились. Я была в курсе дела и на следующий день спросила, как все прошло. «Вы знаете, Эльза Юнусовна, всех так долго спрашивали, просили петь, танцевать, а меня почти с ходу взяли», – расстроенно произнесла Юля. На что я ответила: «В тебе просто сразу разглядели способности. Радуйся!»

По словам одноклассников, Высоцкая была хорошисткой. Из предметов больше всего любила литературу. Девочка жадно вчитывалась в произведения классиков, а затем блестяще пересказывала их, стоя у доски. Благодаря Юлии гуманитарные науки полюбил и ее одноклассник Сергей Варфоломеев.

БОЛЬ РАЗЛУКИ

«Я не сразу обратил внимание на Юлю, – делится Сергей. – Она сидела за первой партой возле окошка с Мариной Казаковой. Сначала мне понравилась другая девочка, а потом, даже не помню, как это случилось, влюбился в Юлю по уши. Красивая, стройная, с доброй улыбкой и бесподобным смехом. С утра до вечера думал только о ней. Я скрывал свои чувства, хотя теперь понимаю, что это было заметно и все об этом знали… Те несколько лет, что мы с Юлей проучились вместе, вспоминаю как счастливое время любви, добра и песен групп «Ласковый май», «Шоколад», «Электронный мальчик». А Юля больше всего любила Володю Преснякова. Под песни всех этих исполнителей мы танцевали на школьных вечеринках. Я всегда приглашал ее на медленный танец, она не отказывала. А я таял от Юлиной улыбки…

…Песню исполнителя Андрея Быкова «Ты просто не видела моря» мы напевали вместе. После одной из дискотек я провожал Юлю домой. Она спросила: «Ты не боишься идти со мной?» Тогда было время, когда мальчишки одного микрорайона не могли просто так гулять по территории другого, а уж тем более с девочками. Мы жили в разных районах: Юля – во втором, а я – в пятом. Конечно, тогда я ответил, что нет. Однако чувствовал, как внутри все дрожало, ведь меня могли поколотить в любой момент. Но любовь всегда побеждала страх – и когда я гулял под ее окнами, напевая песни, и когда звонил по телефону, чтобы услышать ее голос».

А в 1988 году в Нагорном Карабахе началась война, которая докатилась и до Баку. Многие уехали из города. Родители отправили Юлю на месяц к бабушке в Новочеркасск. Для Сергея разлука превратилась в пытку.

«Я потерял интерес к школе и начал прогуливать уроки, – продолжает Варфоломеев. – Первое время родители ни о чем не догадывались, а когда прознали, то открылась правда – я люблю Юлю. Но вскоре она вернулась, и я снова воспрял духом».

Педагог Эльза Юнусовна, которая сейчас находится на пенсии, до сих пор хранит сценарий выпускного вечера, написанный Юлией Высоцкой. «Она спродюсировала весь праздник, – рассказывает Эльза Иманова. – Подобрала музыку, определила порядок номеров, написала речь в стихотворной форме. Есть такая песня: «Сердце, тебе не хочется покоя», а Юля переделала: «Эльза, тебе не хочется покоя». Я была тронута до слез».

После окончания школы Высоцкая уехала в Минск и поступила на актерский факультет Белорусской государственной академии искусств.

«А я стал военным, как отчим Юли, – рассказывает Сергей Варфоломеев. – Пару лет после окончания школы мы еще встречались нашим классом, гуляли по Баку. Юля тоже приезжала. Однажды устроили общую вечеринку. Юля сообщила, что вечером улетает. Я попросил ее остаться еще хоть ненадолго. «Извини, но я не могу», – сказала Юля и на прощание поцеловала меня».

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