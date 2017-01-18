Анна Семенович поучаствовала в откровенной фотосессии на пляже

В своем Instagram Анна Семенович разместила фотографию со съемок. Артистка рассказала поклонникам, что совсем скоро они увидят работы российского фотографа. Встреча с молодым человеком была внезапным сюрпризом для Семенович, поэтому была расценена, как «подарок Вселенной».«Я всегда беру то, что Мир дает мне. И всегда пытаюсь понять зачем таким образом сложились обстоятельства и для чего мне нужна встреча с этим человеком. Вселенная разговаривает с нами через ситуации. Просто нужно научится слушать ее, чтобы потом понять», - написала в своем Instagram знаменитость.Анна Семенович также рассказала, что фотограф, которого она повстречала, живет на Бали, но родом из России. Молодой человек знает остров на отлично, поэтому артистку снял в разных интересных местах. У Анны Семенович появятся профессиональные снимки на скале и черном песке. На первом объекте съемка заняла долгое время, так как телеведущая минут 20 боялась подойти к краю обрыва.Звезда отдыхает на Бали уже больше двух недель. Совсем скоро она отправится домой, но уже готовится к следующей поездке. Семенович договорилась с фотографом в следующий раз осуществить ее мечту и сделать подводную фотосессию.

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