Новости шоу-бизнеса России сегодня, 18 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 18.01.2017

Российский сегмент шоу-бизнеса наполнен большим количеством событий, которые широко обсуждаются среди поклонников звезд. На сегодня, 18 января, можно выделить следующие моменты: Эвелина Бледанс взбудоражила своих фанатов новой грудью. Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж. Федор Бондарчук и Паулина Андреева провели незабываемые каникулы.Популярная актриса Эвелина Бледанс заставила поклонников встрепенуться, когда продемонстрировала свежие фотографии с обновленной грудью. Самые внимательные из числа подписчиков блога знаменитости разглядели, что грудь Эвелины подверглась корректировкам. Накануне она показала роскошный бюст, будучи на отдыхе, тогда как еще совсем недавно жаловалась на обвисшую грудь. Звезда опубликовала в Instagram новые снимки, на которых она позирует в бикини. Глаз от ее пышного бюста отвести невозможно. С новой грудью Бледанс заткнет за пояс любую звезду журнала Playboy. Поклонники оставляют большое количество восторженных комментариев в адрес 47-летней Бледанс.Отметим, что в настоящее время артистка отдыхает сейчас в Таиланде. Эвелина пишет в соцсетях о чем угодно, только не об изменившемся бюсте. А ведь разница между ее старыми фотографиями с отдыха и нынешними заметна, даже если смотреть невооруженным глазом. Примечательно, что еще в апреле 2016-го телеведущая жестко ответила поклонникам на критику своих неидеальных форм и оправдалась за обвисшую грудь двумя детьми, подчеркнув, что против силикона. "Мои чудесные, давайте отвлечемся от обсуждения моей неидеальной груди, выкормившей двух пацанчиков. Я не раз говорила, что против силикона - и ношу, то что имею. А двое крепких парней на грудном вскармливании для меня намного важнее", - написала звезда, бюст которой злопыхатели обозвали "ушками спаниеля".Беременная певица Анастасия Стоцкая решилась на кардинальную смену имиджа. Прославленная звезда шоу-бизнеса впервые изменила привычному стилю, отказавшись от рыжих волос, которые успели стать ее визитной карточкой. С недавних пор исполнительница шатенка. Анастасия поделилась своим свежим портретом в Instagram, устроив переполох в рядах многочисленных поклонников. Новый оттенок волос подчеркнул дивный цвет глаз артистки. "Та-дам! 👩🏻 Любимый был не против, а я в полном восторге!😍👏. Я не спрашиваю – хорошо или нет, а показываю то, что обещала. Это💣 Спасибо невероятному мастеру @sergheg... А главное - это ведь оттенок, наиболее близкий к моему естественному цвету волос. Я родилась черненькой, друзья👧🏻", - поведала Стоцкая.Очень быстро в адрес певицы поступило огромное количество отзывов со стороны поклонников, которые в большинстве своем были одобрительного характера. Фанатам понравились внешние перемены исполнительницы. К слову заметить, относительно недавно Анастасия порадовала публику другим откровением. Она наконец перестала скрывать свое интересное положение. Стоцкая опубликовала в соцсетях фотографию, на которой заснята в свободном клетчатом платье. На этот раз исполнительница не пыталась сделать так, чтобы ее широкий наряд смотрелся гармонично и "безобидно", а, наоборот, подчеркнула живот, нежно обняв его руками.Отношения между режиссером Федором Бондарчуком и актрисой Паулиной Андреевой развиваются невероятно стремительно, но общественность узнает о свежих изменениях с запозданием. Происходит это по той причине, что эта творческая пара в крайней степени является закрытой. Все свои действия Федор и Паулина тщательно скрывают от поклонников. Видимо, они решили уповать на следующую догму: личное счастье любит полную тишину. Таким образом, фанатам звездных личностей приходится догадываться, что между ними происходит, а также апеллировать к той неофициальной информации, которая время от времени появляется в социальных сетях.Согласно самым последним данным, несколько дней назад Паулина Андреева и Федор Бондарчук вернулись из Праги, где провели незабываемые каникулы рядом друг с другом. Пара попыталась сделать так, чтобы никто из поклонников не обратил внимания на их отъезд, однако они нашли пару даже за границей. Стоит отметить, пара не отказала никому из них в автографе и совместном фото. Именно благодаря этим фотографиям о местонахождении пары и стало известно. Примечательно выделить тот момент, что влюбленные с удовольствием гуляли по пражским улочкам, а также, наслаждаясь взаимным общением, рассматривали местные достопримечательности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/171310-news.html