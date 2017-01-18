Светлана Лобода опубликовала селфи без макияжа

Певицу можно смело назвать одной из самых ярких украинских звезд. Светлана Лобода отлично выглядит на своих концертах. В частности, благодаря профессиональному макияжу и сексуальным нарядам. Казалось бы, ни одна знаменитость не захочет разбивать притягательный образ фотографиями из обычной жизни, но Светлана Лобода не боится естественности.Певица опубликовала очередное селфи в Instagram без макияжа. Звезда не может нарадоваться тому, что ей не нужно красится. Певица написала, что любит не наносить на себя косметику у моря и спросила, чем пользуются ее подписчики на отдыхе.Подписчики пришли в восторг от красоты исполнительницы. Некоторые подметили, что Светлана Лобода и без вмешательства визажистов выглядит сногсшибательно. Недоброжелатели также не прошли публикацию стороной. Среди хвалебных комментариев появились и те, что указывают на возрастные изменения в лице Светланы Лободы.

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