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Светлана Лобода опубликовала селфи без макияжа

Светлана Лобода показала поклонникам свою естественную красоту. Певица сейчас находится на морском курорте, где может позволить себе не пользоваться косметикой.

Светлана Лобода опубликовала селфи без макияжа


Певицу можно смело назвать одной из самых ярких украинских звезд. Светлана Лобода отлично выглядит на своих концертах. В частности, благодаря профессиональному макияжу и сексуальным нарядам. Казалось бы, ни одна знаменитость не захочет разбивать притягательный образ фотографиями из обычной жизни, но Светлана Лобода не боится естественности.

Певица опубликовала очередное селфи в Instagram без макияжа. Звезда не может нарадоваться тому, что ей не нужно красится. Певица написала, что любит не наносить на себя косметику у моря и спросила, чем пользуются ее подписчики на отдыхе.

Подписчики пришли в восторг от красоты исполнительницы. Некоторые подметили, что Светлана Лобода и без вмешательства визажистов выглядит сногсшибательно. Недоброжелатели также не прошли публикацию стороной. Среди хвалебных комментариев появились и те, что указывают на возрастные изменения в лице Светланы Лободы.


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