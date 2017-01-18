Настя Каменских в Таиланде представила свою коллекцию купальников

Дуэт «Потап и Настя» проводит свой долгожданный зимний отпуск в Таиланде. Настя Каменских даже на отдыхе не упускает возможности порадовать поклонников. Она регулярно публикует в социальных сетях свои фото в купальниках. Стоит отметить, что наряды звезды ещё ни разу не повторялись, и на сегодняшний день подписчики артистки насчитали их уже пять штук, а отпуск ещё не окончен..Также Каменских пишет о том, что начала осваивать сапсёрфинг (сёрфинг с веслом), от которого всё время страдают её ноги, и даже иногда остаются синяки. А вот Потап решил окунуться в творчество с головой - пишет тексты для новых песен.

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