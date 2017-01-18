Нагиев рассказал, что его связывает с Бузовой

Напомним, после громкого развода Ольги Бузовой со своим супругом, в Сети появилась ее личная переписка с Дмитрием Нагиевым. Тогда артист, объяснил это тем, что ему хотелось просто поддержать девушку добрым словом.Нагиев признался, что находится с ведущей «Дом-2» в теплых отношениях. Он не хочет, чтобы в их общении видели нечто большее и, в то же время, против того, чтобы окружающие умаляли их дружбу. Актер подчеркнул, что до знакомства с Ольгой видел в ней только образ, а теперь приятно удивляется ее человеческими качествами, хотя не отрицает наличие «тараканов» в ее голове.

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