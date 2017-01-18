Новая грудь Эвелины Бледанс ввела в замешательство пользователей

Новые фото Бледанс выложила на свое страничке в Inatagram. На них 47-летняя звезда с гордостью демонстрирует свою стройную фигуру. В то же время, подписчики заметили, что существенным видоизменениям подверглась ее некогда скромная грудь. Некоторые даже изучили архивные фотографии артистки, сравнив их с теперешними. В итоге эксперты безапелляционно заключили – Эвелина откорректировала и увеличила бюст.Напомним, что не так давно – еще в апреле 2016 года телеведущая оправдывалась перед поклонниками за неидеальную форму груди, подчеркивая, что она категорически против силикона.

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