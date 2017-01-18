Евгения Феофилактова доверила сына Виктории Романец

Антон Гусев устроил отпуск с новой возлюбленной и ребенком от первого брака. Евгения Феофилактова сообщила, что совершенно не ревнует ни своего бывшего мужа, ни обожаемого наследника к Виктории Романец. Для нее самое главное – полноценное общение маленького Даниэля с папой.

В конце декабря Антон Гусев и Евгения Феофилактова оформили развод. Они сумели мирно договориться о воспитании их общего маленького сына Даниэля. Мальчик остался жить с мамой, но папа может беспрепятственно проводить время с ребенком. Антон Гусев об экс-супруге: «Женя не создана для семьи»

Пару дней назад новая возлюбленная Антона Виктория Романец отправилась на отдых в жаркую страну – Арабские Эмираты. А сегодня Гусев присоединился к своей избраннице. Однако путешествовать он решил вместе со своим сыном. Судя по всему, Феофилактова не против того, что за маленьким Даниэлем будет присматривать другая женщина.

«Успели. Это было нечто. Мой пацан помогал папе во всем сегодня. Взлетаем. С богом», - написал Антон Гусев, находясь в самолете на пути в Дубай.

Судя по всему, Даниэлю пришлась по душе погода в жаркой стране. Он с удовольствием проводит время на улице, наслаждаясь солнцем, морем и обилием свежих фруктов.

Сейчас Антон Гусев отключил комментарии в микроблоге к своим публикациям, поэтому поклонникам пришлось обсуждать решение Евгении отпустить сына с новой избранницей на отдых в соцсети Феофилактовой. Мама Даниэля сообщила, что совершенно не ревнует своего бывшего мужа к Виктории и не видит смысла лишать своего обожаемого ребенка общения с папой. Однако сторонники Евгении выразили мнение, что Гусеву не стоило брать малыша в отпуск с новой пассией.

Антон Гусев и Виктория Романец заявили о намерении пожениться

«Так знай, Антон, как бы вы не разошлись, не нужно сыну, самому дорогому, видеть, как ты спишь в кровати с другой женщиной. Детская психика очень ранима. Научись вести себя достойно, как Женя - не спешит своего самого любимого сына знакомить с кем попало!», «Блин, я прям за тебя ревную Антона к ней. Вам виднее, конечно, но вы вместе больше подходили друг другу, такая красивая пара была. Мне так жаль, не представляю тебя с другим. Ты очень обаятельная и нежная», «Какая ты мудрая! Правильно, что не препятствуешь отношениям сына с отцом! Несмотря на то, что у него другая», - написали фолловеры.

Однако Евгения не видит ничего предосудительного в том, что ее сын проводит время в компании новой избранницы отца. Она не считает, что это негативно скажется на его неокрепшей психике. Молодая женщина попросила поклонников не возвращаться к обсуждению этой темы.

«Девочки, да хватит о них уже. Это давно не актуально, главное, чтобы у моего Даниэльчика удачно прошел отдых. Безумно скучаю по моей булочке», - написала Евгения в ответ на критику.

Новогодние каникулы Даниэль провел вместе с мамой. Вместе они ездили отдыхать на Кипр, где наслаждались солнечной погодой.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/171287-news.html