"Дом-2" новости и слухи сегодня, 18.01.2017: на 6 дней раньше скандальные новости и сплетни "Дом-2" 18 января

Последние новости с телепроекта "Дом-2", которые актуальны на сегодняшний день, 18 января, информируют о следующей череде событий из жизни участников: Дмитрий Лукин никак не может выбрать между новенькой Викторией и Марией Кахно. Глеб Жемчугов рассказал о встрече с супругой. Тем временем, Никита Кузнецов и Елизавета Полыгалова побывали на свидании.— Беременная Тата Абрамсон планирует на Крещение окунуться в прорубь. Впрочем, определенные опасения у нее имеются, поэтому она еще сомневается.— Елизавета Полыгалова и Никита Кузнецов провели экстремальное свидание. Несмотря на то, что девушка немного пострадала, она получила заряд положительных эмоций.— Глеб Жемчугов довел до общественности информацию о том, что они встретились с супругой. Время было проведено отлично, а обсуждались в основном вопросы, связанные с воспитанием совместного сына.— Александра Гозиас и Никита Иванов постепенно догоняют в свадебном конкурсе Сашу Артемову и Евгения Кузина. Молодые люди искренне верят в свою победу.— Дмитрий Лукин совершенно не может выбрать между Марией Кахно и новенькой участницей Викторией. Как повернется ситуация - покажет лишь время.— В качестве нового задания шестого этапа конкурса "Свадьба на миллион" участникам потребуется продемонстрировать, каким образом интереснее всего провести урок.— Илья Яббаров поинтересовался у телезрителей, хотят ли они, чтобы он и Катя вернулись обратно.

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