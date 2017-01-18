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Звезда «Уральских пельменей» попала в шторм в открытом океане

Илана Юрьева устроила каникулы для всей семьи в Майами. Во время путешествия на корабле по океану пассажиры находились в эпицентре бушующей стихии на пути к Багамским островам. Однако эта неприятность не смогла испортить отдых туристам.

Звезда «Уральских пельменей» попала в шторм в открытом океане
Илана Юрьева с дочерью Дианой
// Фото: Личный архив

Звезда телевизионного шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева устроила каникулы для всей семьи за границей. Находясь на побережье Атлантического океана, артистка вместе со своим супругом Дмитрием Дылдиным и маленькой дочкой Дианой решила отправиться в круиз на шикарном корабле. Спустя пару дней пути их должны были высадить на острове Кококэй. К глубочайшему сожалению всех путешественников, их маршрут был изменен. Из-за сильных волн корабль не смог пришвартоваться и остался в океане. Илана рада, что ни она, ни другие пассажиры не пострадали от шторма. 

«Для людей, которые не смогли «зайти» на остров Кококэй по причине сильных волн и которые целый день болтаются в океане, мы выглядим слишком счастливыми», - рассказала актриса.

Звезда «Уральских пельменей» попала в шторм в открытом океане
Илана устроила себе и семье роскошный отдых
// Фото: Личный архив

Сейчас Илана с супругом и дочерью все-таки добрались до Багамских островов целыми и невредимыми. Звезда шоу «Уральские пельмени» рада, что может провести столько времени рядом с мужем и обожаемой дочерью, которой в конце апреля исполнится два года. 

Звезда «Уральских пельменей» попала в шторм в открытом океане
Актриса рада, что постоянно находится рядом с любимыми людьми
// Фото: Личный архив

Новый 2017 год Юрьева вместе с семьей встретили в Майами. Для артистки это был первый опыт встречи праздника без снега. В дни отпуска она нежилась на пляже, демонстрируя точеную фигуру в купальнике. Несмотря на стройность тела, актриса не морит себя голодом и не истязает диетами. Она наслаждается огромными бургерами и не боится набрать лишние килограммы. 

Звезда «Уральских пельменей» попала в шторм в открытом океане
На пляже Юрьева щеголяет в различных купальниках
// Фото: Личный архив

Илана рада, что сейчас, в разгар зимы они всей семьей могут наслаждаться жарой и ярким солнцем. Она старается, чтобы ее дочь проводила как можно больше времени на свежем воздухе. Летом она предпочитает увозить ребенка подальше от шумного города.

«Время, проведенное на природе – лучшее, что может быть, особенно для детей, – рассказывала Илана «СтарХиту». – Поэтому при каждой возможности мы стараемся выехать за город. Фазенда находится не близко, и если сама я периодически по работе езжу в Москву, то Дианочка остается на даче».

Звезда «Уральских пельменей» попала в шторм в открытом океане
В конце отпуска Илана планирует поехать в Нью-Йорк
// Фото: Личный архив


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