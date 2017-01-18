Звезда «Уральских пельменей» попала в шторм в открытом океане

Звезда телевизионного шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева устроила каникулы для всей семьи за границей. Находясь на побережье Атлантического океана, артистка вместе со своим супругом Дмитрием Дылдиным и маленькой дочкой Дианой решила отправиться в круиз на шикарном корабле. Спустя пару дней пути их должны были высадить на острове Кококэй. К глубочайшему сожалению всех путешественников, их маршрут был изменен. Из-за сильных волн корабль не смог пришвартоваться и остался в океане. Илана рада, что ни она, ни другие пассажиры не пострадали от шторма.
Сейчас Илана с супругом и дочерью все-таки добрались до Багамских островов целыми и невредимыми. Звезда шоу «Уральские пельмени» рада, что может провести столько времени рядом с мужем и обожаемой дочерью, которой в конце апреля исполнится два года.
Новый 2017 год Юрьева вместе с семьей встретили в Майами. Для артистки это был первый опыт встречи праздника без снега. В дни отпуска она нежилась на пляже, демонстрируя точеную фигуру в купальнике. Несмотря на стройность тела, актриса не морит себя голодом и не истязает диетами. Она наслаждается огромными бургерами и не боится набрать лишние килограммы.
Илана рада, что сейчас, в разгар зимы они всей семьей могут наслаждаться жарой и ярким солнцем. Она старается, чтобы ее дочь проводила как можно больше времени на свежем воздухе. Летом она предпочитает увозить ребенка подальше от шумного города.
«Время, проведенное на природе – лучшее, что может быть, особенно для детей, – рассказывала Илана «СтарХиту». – Поэтому при каждой возможности мы стараемся выехать за город. Фазенда находится не близко, и если сама я периодически по работе езжу в Москву, то Дианочка остается на даче».
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