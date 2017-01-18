Звезда «Уральских пельменей» попала в шторм в открытом океане

Илана Юрьева устроила каникулы для всей семьи в Майами. Во время путешествия на корабле по океану пассажиры находились в эпицентре бушующей стихии на пути к Багамским островам. Однако эта неприятность не смогла испортить отдых туристам.

Звезда телевизионного шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева устроила каникулы для всей семьи за границей. Находясь на побережье Атлантического океана, артистка вместе со своим супругом Дмитрием Дылдиным и маленькой дочкой Дианой решила отправиться в круиз на шикарном корабле. Спустя пару дней пути их должны были высадить на острове Кококэй. К глубочайшему сожалению всех путешественников, их маршрут был изменен. Из-за сильных волн корабль не смог пришвартоваться и остался в океане. Илана рада, что ни она, ни другие пассажиры не пострадали от шторма.

«Для людей, которые не смогли «зайти» на остров Кококэй по причине сильных волн и которые целый день болтаются в океане, мы выглядим слишком счастливыми», - рассказала актриса.

Сейчас Илана с супругом и дочерью все-таки добрались до Багамских островов целыми и невредимыми. Звезда шоу «Уральские пельмени» рада, что может провести столько времени рядом с мужем и обожаемой дочерью, которой в конце апреля исполнится два года.

Новый 2017 год Юрьева вместе с семьей встретили в Майами. Для артистки это был первый опыт встречи праздника без снега. В дни отпуска она нежилась на пляже, демонстрируя точеную фигуру в купальнике. Несмотря на стройность тела, актриса не морит себя голодом и не истязает диетами. Она наслаждается огромными бургерами и не боится набрать лишние килограммы.

Илана рада, что сейчас, в разгар зимы они всей семьей могут наслаждаться жарой и ярким солнцем. Она старается, чтобы ее дочь проводила как можно больше времени на свежем воздухе. Летом она предпочитает увозить ребенка подальше от шумного города.

«Время, проведенное на природе – лучшее, что может быть, особенно для детей, – рассказывала Илана «СтарХиту». – Поэтому при каждой возможности мы стараемся выехать за город. Фазенда находится не близко, и если сама я периодически по работе езжу в Москву, то Дианочка остается на даче».

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