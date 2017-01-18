Реппер Young Thug заказал клип за 100 тысяч долларов и не явился на съемки

25-летний американский рэппер Young Thug заплатил 100 тысяч долларов за съемки клипа на песню Wyclef Jean. Режиссер клипа Райан Стааке получил деньги, отобрал актеров и реквизит,но рэппер на съемочную площадку не явился
. Съемки проходили без участия Young Thug, который заранее изложил режиссеру свои пожелания к будущему видео-ряду. Певец потребовал присутствия в кадре детей в полицейской форме и настоящей полицейской машины, которая по сценарию должна быть разбита, а еще - девушек легкого поведения, ездящих на игрушечных машинках. Райан Стааке нашел интересное решение – при монтаже он использовал наряду с отснятым материалом диктофонные записи, содержащие пожелания заказчика к видео. Кроме этого, в клипе есть режиссерские титры с комментариями трудностей и описанием происходящего на съемочной площадке. Спустя два месяца музыкант прислал Стааке несколько видеозаписей,фрагменты из которых также были вмонтированы в готовый ролик. В клипе за 100 тысяч у.е. рэппер появляется на экране дважды – ест чипсы и целует девушку на борту самолета.
Снятый без артиста клип получился динамичным и необычным, сам Young Thug получившимся видео доволен
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